Mainz (ots) -Anlässlich des Weltfrauentags zeigen ZDF und 3sat am Samstag, 8. März 2025, ausgewähltes Programm: In der ZDFmediathek sind ab 6.00 Uhr sechs neue Folgen der Interviewreihe "Masterclass" mit dem Filmkomponisten und Musikprofessor Karim Sebastian Elias verfügbar. Darin geht es um weibliche Perspektiven in aktuellen Filmen und der Filmbranche. Mit dabei: Schauspielerin und Produzentin Maria Furtwängler, die Regisseure Ilker Çatak und Christian Schwochow, Kamerafrau Julia Daschner, Komponistin Annette Focks und Drehbuchautorin Heide Schwochow. 3sat zeigt um 19.20 Uhr die Kulturdoku "Zu viel, zu laut, zu Frau" (bereits in der 3sat-Mediathek), in der sich Schauspielerin Stefanie Reinsperger mit anderen prominenten Frauen über Stereotype, Schönheitsideale und gesellschaftliche Normen austauscht."Masterclass" in der ZDFmediathekWie entwickeln sich Ideen, wie arbeiten kreative Köpfe zusammen, damit ein Film entsteht? Zu diesen und weiteren Fragen rund ums Kino liefert die Interviewreihe "Masterclass" spannende Anregungen. "Masterclass" ermöglicht in tiefgehenden Gesprächen mit Filmschaffenden einen Blick hinter die Kulissen preisgekrönter Produktionen. In der neuen Staffel steht das Thema Frauen im Fokus. Karim Sebastian Elias spricht mit herausragenden Künstlerinnen und Künstlern über ihre Erfahrungen am Set, über gegenwärtige Herausforderungen und Visionen für die Zukunft. Die Gespräche bieten nicht nur spannende Einblicke in kreative Prozesse, sondern zeigen auch, wie Frauen in der Filmbranche ihre Position behaupten und strukturelle Veränderungen anstoßen. "Masterclass" ist eine Kooperation von Deutscher Filmakademie, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und ZDFkultur. Realisiert wird die Reihe fast ausschließlich durch Studierende und Alumni der Filmuniversität Babelsberg; unterstützt wird das Format durch die GEMA-Stiftung. Die Gespräche werden barrierefrei angeboten und sind in der ZDFmediathek mit zuschaltbaren Untertiteln abrufbar."Zu viel, zu laut, zu Frau" in 3satSchauspielerin Stefanie Reinsperger, Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und bekannt als Dortmunder Tatort-Kommissarin, weiß, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen - und dabei harscher Kritik ausgesetzt zu sein. 2017 spielte sie die Buhlschaft im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen, die begehrteste weibliche Theaterrolle Österreichs. Da sie jedoch nicht den gängigen Vorstellungen von dieser Rolle entsprach, folgte in den Medien eine regelrechte Hasskampagne. Die 3sat-Kulturdoku "Zu viel, zu laut, zu Frau" ist ein Film über Schönheitsideale, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Normen; und ein Film über Frauen, die sich selbst nicht als "zu viel", sondern als "genau richtig" verstehen. Neben Reinsperger kommen zu Wort: die Wiener Journalistin Alexandra Stanic, die von ihren Strategien gegen Hass im Netz berichtet; Schauspielerin, Model und Sängerin Phenix, die die sozialen Medien auch als Safe Space empfindet; die Autorin Mareike Fallwickl, die erklärt, warum sie gerne unbequem ist, und die Unternehmerin Gexi Tostmann, die von der emanzipatorischen Kraft des Dirndls erzählt.Im Anschluss an die Dokumentation zeigt 3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ab 20.15 Uhr zwei neue Folgen der Reihe "The True Story of..." mit Pamela Anderson und Beyoncé. In der 3satMediathek (https://www.3sat.de/dokumentation/the-true-story-of) sind sie bereits verfügbar.Weiteres Programm rund um den WeltfrauentagNeben den genannten Formaten zeigen ZDF und 3sat weiteres Programm rund um den Weltfrauentag. Zu sehen sind unter anderem eine Ausgabe der ZDF-Kultursendung "aspekte" zum Thema Feminismus und eine Folge "plan b", die sich dem "Kampf um Selbstbestimmung" in Deutschland und Ecuador widmet. Die ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X - Die Show" setzt sich in der Ausgabe "Der Matilda-Effekt - Geklaute Entdeckungen" mit der Leugnung wissenschaftlicher Errungenschaften von Frauen auseinander. 3sat zeigt eine zweiteilige Dokumentation über "Die großen Frauen der Kunst" (https://www.3sat.de/kultur/das-geheimnis-der-meister/kuenstlerinnen-renaissance-abstraktion-100.html). Die Sende- und Mediathekstermine im Überblick finden Sie hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/weltfrauentag-2025-im-zdf-und-in-3sat).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de, schroeder.b@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Zu viel, zu laut, zu Frau" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satkulturdoku) (nach Log-in). Weitere Pressefotos, unter anderem zur "Masterclass", erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/weltfrauentag?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/weltfrauentag-2025-im-zdf-und-in-3sat) mit weiterem Programm von ZDF und 3sat rund um den Weltfrauentag 2025. Im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/masterclass) (nach Log-in) finden Sie ausgewählte "Masterclass"-Folgen.Mainz, 4. März 2025Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5983435