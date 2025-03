© Foto: Virginia Mayo - AP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Dienstag einen umfassenden Finanzierungsplan an, mit dem die Mitgliedstaaten ihre "Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen" sollen. Von der Leyen erklärte, dass mit dem sogenannten "ReArm Europe Plan" bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert werden könnten. "Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Sowohl um auf die kurzfristige Dringlichkeit zu reagieren und die Ukraine zu unterstützen, als auch um der langfristigen Notwendigkeit gerecht zu werden, viel mehr Verantwortung für unsere eigene europäische Sicherheit zu übernehmen", sagte von der Leyen. Sie sprach von einer "Ära der Aufrüstung", in der Europa mehr …