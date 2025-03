Die Ölpreise haben am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Aufgrund der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Trump sorgen sich Anleger um die Weltwirtschaft und einen damit einhergehenden Rückgang der Ölnachfrage. Der jüngst im Rohstoff-Check in Ausgabe 10/25 empfohlene Short ist nach nur wenigen Tagen gut angelaufen.Seit Beginn der Woche hat sich Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um mehr als zwei Dollar beziehungsweise drei Prozent verbilligt. Zuletzt sind am Markt ...

