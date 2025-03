Die Euphorie bei Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & XRL ist schon wieder verpufft. Trumps neue Strafzölle sorgen für einen jähen Absturz. US-Präsident Donald Trump kündigte am Sonntag Details zur geplanten staatlichen Krypto-Reserve an - und pushte damit zunächst die Kurse von Ripple (XRP), Solana (SOL) und Cardano (ADA), die er in einem ersten Post explizit nannte. Den eher unbekannteren Kryptowährungen bescherte die Ankündigung teils Kurssprünge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...