Linz (www.anleihencheck.de) - Geopolitische Krisen und Ungewissheit sowie die Unvorhersehbarkeit der US-Regierung unter Donald Trump führen zu stärkerer Volatilität an den Märkten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Disruptiv habe die gestern Publik gewordene Diskussion Europäischer Entscheidungsträger in Punkto erhöhter Staats- und Rüstungsausgaben für die Europäische Union und Ukraine gewirkt. Erhöhte Ausgaben für die Europäische Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine würde die Europäischen Staatshaushalte deutlich belasten. Andererseits würden Investitionen in Sicherheit, Verteidigung und Infrastruktur das wirtschaftliche Wachstum antreiben. Ein zweischneidiges Schwert. Höhere Verschuldung und Zölle, welche inflationär wirken würden, in Kombination mit wachstumshemmenden Faktoren wie den globalen Handelskonflikten, würden für eine wirtschaftlich anspruchsvolle Zeit sprechen. Mit gestrigem Tag seien die deutschen Bond-Renditen merklich angestiegen, was wiederum in einem Anstieg der SWAP-Sätze resultiert habe. Auch der Euro habe gegenüber dem US-Dollar profitieren können. (04.03.2025/alc/a/a) ...

