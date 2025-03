Geely hat seine Fahrassistenz-Technologie G-Pilot vorgestellt, die sich bald in allen Modellen des Konzerns wiederfinden soll. Das neue System tritt in Konkurrenz zu BYDs Fahrerassistenz- und Autopilotlösung God's Eye und zu Teslas "FSD"-System. Geely - Chinas zweitgrößter Autohersteller - will bei Technologien für assistiertes Fahren konkurrenzfähig bleiben. Am Montag stellte der Konzern seinen G-Pilot vor und kündigte an, das System in fünf Ausführungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...