Enapter produziert einheitliche Elektrolysesysteme, die mithilfe eines modularen Ansatzes zu größeren Modulen kombiniert werden können. Die innovative Anionenaustauschmembran-(AEM)-Elektrolyse stellt eine Weiterentwicklung der PEM-Technologien dar. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Materialkosten zu senken. Enapter hat seinen AEM-Elektrolyseur patentieren lassen, der ein noch kostengünstigeres Verfahren als herkömmliche AEM nutzt, durch seine einheitliche Bauform sehr flexibel ist und in Serie gefertigt werden kann. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 19.03.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Jürgen Laakmann, CEO & Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-03-19-14-00/H2O-GR zur Verfügung gestellt.