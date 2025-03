Krypto News: Neue ETF-Anträge in den USA überraschen - welche Coins könnten bald explodieren?

Nachdem in den USA im Januar 2024 die Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt wurden, gingen viele Experten davon aus, dass die US-Börsenaufsicht lange keine weiteren ETF-Angebote mit Krypto-Fokussierung zulassen wird, um erst einmal aus den Bitcoin-ETFs zu lernen. Tatsächlich dauerte es jedoch nur bis Juli 2024, bevor die Ethereum-Spot-ETFs auf den US-Handelsmarkt kamen - damals jedoch den ETH-Preis deutlich drückten, während Bitcoin zuvor ein neues Allzeithoch wenige Wochen nach der ETF-Einführung erreichen konnte.

Jetzt wurden gleich zwei neue ETF-Anträge bei der Securities and Exchange Commission gestellt, die den Krypto-Markt nachhaltig beeinflussen könnten.

Grayscale und Arca mit eigenen Krypto-ETF-Anträgen

Bereits in den letzten Monaten hatte Grayscale verschiedene Anträge für Krypto-Spot-ETFs bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Bisher wurden entsprechende Fond-Anträge bereits zu XRP, Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) sowie Polkadot (DOT) zur SEC gesendet, die aktuell alle noch auf Bearbeitung warten. Jetzt kam ein weiterer hinzu: Der US-amerikanische Vermögensverwalter reichte nun einen 19b-4-Antrag ein, der für die Kryptowährung Hedera (HBAR) ausgefüllt wurde.

Hedera konnte in der letzten Woche um über 30 Prozent zulegen und stieg damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 0,2394 US-Dollar an. Hedera bietet eine öffentliche Blockchain-Alternative, die niedrige Gebühren und eine schnelle Transaktionsgeschwindigkeit bietet und zudem von Technik-Unternehmen wie IBM und Google verwaltet wird. Einer ihrer Hauptfokusse liegt dabei auf Unternehmensanwendungen, aber auch der DeFi-Bereich und Smart Contracts spielen eine wichtige Rolle.

Der Hedera (HBAR) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Außerdem wurde ein 19b-4-Antrag von NYSE Arca eingereicht - und zwar für die Meme-Coin-Währung Dogecoin. Bereits im vergangenen Januar reichte die Börse das S-1-Formular bei der SEC ein, was die erste Phase eines zweiteiligen Prozesses startete. Nach dem Einreichen des 19b-4-Antrags muss die SEC diesen Antrag zunächst einmal offiziell zur Kenntnis nehmen. Ab diesem Zeitpunkt hat sie mindestens 45 und maximal 240 Tage Zeit, um darüber zu entscheiden, ob dem Spot-ETF zugestimmt oder ob eine Genehmigung verweigert wird.

Die Einführung eines Dogecoin-Spot-ETFs wäre ein absolutes Novum am Markt, denn die Meme-Coin-Währung hat keine tatsächliche Utility und wurde ursprünglich 2013 als reine Spaß-Währung entwickelt. Seitdem hat sich jedoch eine loyale Community rund um den DOGE-Token gebildet und viele weitere Nachahmer drängten auf den Markt. Heutzutage können Krypto-Anleger in Tausende verschiedener Meme-Coins investieren. Wer allerdings das Risiko dabei möglichst gleichmäßig aufteilen möchte, sollte seine Anlagen diversifizieren. Gerade dann könnte es sinnvoll sein, Plattformen wie Meme Index zu nutzen, um in Krypto-Indizes zu investieren, die gleich verschiedene Meme-Coin-Werte bündeln.

