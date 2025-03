Der Gesundheitssoftware-Spezialist aus Koblenz kürzt die Ausschüttung drastisch auf fünf Cent je Anteilsschein im Zuge eines Gewinneinbruchs und Investitionsplänen.

Der Softwareanbieter CompuGroup Medical plant eine erhebliche Reduzierung seiner Dividende von bisher einem Euro auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von fünf Cent je Aktie. Diese Entscheidung wurde am Dienstag bekannt gegeben und wird der Hauptversammlung, die voraussichtlich im August 2025 stattfinden wird, zur Abstimmung vorgelegt. Die Dividendensenkung erfolgt vor dem Hintergrund eines signifikanten Gewinnrückgangs im Geschäftsjahr 2024. Das Koblenzer Unternehmen begründet diesen Schritt mit seiner langfristigen Wachstumsstrategie, die umfangreiche Investitionen in Infrastruktur, Kundennähe-Ressourcen sowie in die Entwicklung von KI-basierten Verfahren und Produkten vorsieht.

Geschäftsentwicklung unter Erwartungen

Die Finanzzahlen des vergangenen Jahres verdeutlichen die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens. Der Umsatz sank organisch um etwa zwei Prozent auf 1,15 Milliarden Euro. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim bereinigten EBITDA aus, das um rund 15 Prozent auf 224,6 Millionen Euro zurückging. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verzeichnete sogar einen Einbruch um 38 Prozent auf 1,27 Euro. Diese Entwicklung steht auch im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch den Finanzinvestor CVC, der sich bereits knapp 22 Prozent der Anteile gesichert hat. CVC hatte im Rahmen einer strategischen Vereinbarung 22 Euro je Aktie für die Anteile geboten, die nicht der Gesellschaftergruppe um die Familie des Unternehmensgründers Frank Gotthardt gehören, welche weiterhin Mehrheitseigentümer mit 50,1 Prozent der Anteile bleibt. Der Abschluss dieses Deals wird für das zweite Quartal erwartet, woraufhin ein Delisting-Angebot erfolgen soll. Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2024 wird am 6. März 2025 veröffentlicht. Parallel dazu hat die DWS Investment GmbH ihre Beteiligung an CompuGroup Medical auf 3,19 Prozent aufgestockt, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.

