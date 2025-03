Hamburg (ots) -Die Europcar Mobility Group, führender Anbieter von Mobilitätslösungen in Europa, gibt die Ernennung von Michael Knippel zum neuen Geschäftsführer in Deutschland bekannt. Er übernimmt ab März 2025 die Verantwortung für alle Geschäftsaktivitäten und das gesamte Produktportfolio der Marke Europcar in Deutschland.Der gebürtige Rheinländer ist studierter Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkten in Personal, Marketing und Organisationsentwicklung und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Mobilitätsbranche. Nach seiner Ausbildung und seinem Studium begann er 2008 seine Karriere bei Sixt als Management Trainee und entwickelte sich über verschiedene Positionen bis zum Vice President Region Central & Managing Director. Die letzten vier Jahre war er für Sixt in Frankreich tätig, zuletzt in der Position als Directeur Général. Mit seiner Rückkehr nach Deutschland übernimmt Michael Knippel eine wichtige Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Europcar Mobility Group im deutschen Markt."Ich freue mich sehr, nach vier Jahren wieder nach Deutschland zurückzukehren und die Leitung des deutschen Marktes zu übernehmen", sagt Michael Knippel. "Europcar ist eine etablierte und vertrauenswürdige Marke, die sowohl bei Privat- als auch Geschäftskunden großes Ansehen genießt. Mit unserem umfassenden Stationsnetzwerk und einem hochmotivierten Team sind wir hervorragend aufgestellt. Gemeinsam mit unseren Shareholdern werden wir unser flexibles Mobilitätsangebot weiter ausbauen und unsere Marktposition gezielt stärken."Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" - ist das Mantra der Europcar Mobility Group. Das Ziel der Gruppe sind einfache, nahtlose und innovative Lösungen, die Mobilität angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Um dies zu erreichen, bietet der Konzern Privatpersonen und Unternehmen eine breite Palette von Miet-Optionen für Fahrzeuge aller Art an, sei es für ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo. Dabei stützt sich das Unternehmen auf eine Flotte von mehr als 250.000 Fahrzeugen, die mit den modernsten Motoren ausgestattet sind, einschließlich eines zunehmenden Anteils an Elektrofahrzeugen. Die Marken der Europcar Mobility Group sprechen unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen an: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter für die Vermietung von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter der kostengünstigen Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car®, einer der Hauptakteure auf dem Autovermietungsmarkt in den USA, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Die Europcar Mobility Group verfügt über ein besonders starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 16 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianz-Partner ergänzt werden). In Deutschland ist Europcar an über 300 Stationen präsent.Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.comPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/5983609