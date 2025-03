Im neuen EU-Projekt BeyondBattRec arbeiten zwölf Partner unter Leitung der Aalborg University an innovativen Batterie-Recyclingtechnologien. Ziel ist die effiziente Rückgewinnung von 95 Prozent kritischer Metalle wie Kobalt, Nickel und Kupfer sowie 80 Prozent Lithium. Das Ende 2024 gestartete Projekt hat eine vierjährige Laufzeit bis Ende 2028 und widmet sich explizit Batterien am Ende ihrer Lebenszeit. Neben einer sehr hohen Quote bei der Rückgewinnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...