Porsche hat mit Aral Pulse einen weiteren Partner für seinen Porsche Charging Service in Deutschland gewinnen können. Aral bringt mehr als 3.000 Schnellladepunkte in das deutschlandweite Netzwerk ein - zu vergünstigten Konditionen. Kunden des Porsche Charging Service Plus können dort ab sofort zu vergünstigten Konditionen laden: Statt bisher 69 Cent zahlen sie bei Aral Pulse 0,39 Euro pro Kilowattstunde. Das ist möglich, da Aral Pulse zu den "Preferred ...

Den vollständigen Artikel lesen ...