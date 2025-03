© Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

Bitcoin stürzt nach Trumps neuen Zöllen ab, während BlackRock mit der Aufnahme seines Bitcoin-ETFs ins Modellportfolio auf langfristiges Wachstum setzt.Bitcoin hat am Dienstag massiv an Wert verloren und fiel um mehr als 8 Prozent auf 83.850 US-Dollar, nachdem die von Donald Trump verhängten Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China in Kraft traten. Auch der GMCI 30 Index, der die 30 größten Kryptowährungen misst, rutschte um 14 Prozent ab. "Die Krypto-Bullen haben nicht lange durchgehalten, da schwache Makrodaten und Trumps Zollpolitik die Risikobereitschaft der Investoren dämpften", erklärte Peter Chung, Forschungsleiter bei Presto Research Trumps Zollpolitik verstärkt die …