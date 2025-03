Loews Corp.: Chance im schwachen Markt - Befreiungsschlag winkt!

Die Bullen bereiten den Ausbruch vor!

Rückblick

Loews Corp. ist ein US-amerikanisches Finanz-Konglomerat. Zu den wichtigsten Tochtergesellschaften zählen CNA Financial Corporation, Loews Hotels, Diamond Offshore Drilling Incorporated und Boardwalk Pipeline Partners. Im November des Vorjahres ging es mit einer Kurslücke bis 87 USD nach oben. In diesem Bereich hat sich in den folgenden Monaten ein Widerstand etabliert.

Loews Corp.-Aktie: Chart vom 03.03.2025, Kürzel: L, Kurs: 87.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei nachhaltigen Kursen über 88 USD würden wir ein technisches Kaufsignal bekommen. Der Zielbereich der nächsten Aufwärtsbewegung wäre im Bereich von 95 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem Fehlausbruch könnte rasch das untere Niveau der Seitwärtsbewegung angelaufen werden. Um uns nach einem möglichen Einstieg vor Kursverlusten zu schützen, platzieren wir den Stopp-Loss unterhalb von 86 USD.

Meinung

Loews ist gut diversifiziert, um Schwankungen in einzelnen Branchen auszugleichen. Zum Unternehmen gehören Beteiligungen an Versicherungsgesellschaften, Hotels und Resorts. Das Finanz-Konglomerat ist auch an der Förderung und Produktion von Erdgas und Flüssiggas beteiligt, sowie dem Transport und der Lagerung von Erdgas. Besonders das Versicherungsgeschäft stellt eine starke Säule des Unternehmens dar. Charttechnisch zeigte sich die Aktie in den letzten Tagen in einem schwachen Marktumfeld stark. Es ist gut möglich, dass wir in Kürze einen Befreiungsschlag sehen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 137.85 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 687.95 Mio. USD

Meine Meinung zu Loews Corp. ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2025

