Köln (ots) -toom Baumarkt nimmt als offizieller Partner an der zweiten bundesweiten Aktionswoche "Torffrei gärtnern" teil, die vom 28. Februar bis zum 9. März 2025 stattfindet. Die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sensibilisiert Hobbygärtner:innen für die Vorteile torffreier Erde und trägt aktiv zum Moor- und Klimaschutz bei. Mit der Teilnahme unterstreicht toom sein Engagement für nachhaltigeres Gärtnern - passend dazu ist das gesamte Erdensortiment der Baumarktkette seit diesem Jahr komplett torffrei.Intakte Moore zählen zu den wertvollsten natürlichen Kohlenstoffspeicher aller Landeslebensräume und binden mehr als doppelt so viel Kohlenstoff wie sämtliche Wälder der Erde. Durch den Torfabbau werden große Mengen an CO2 freigesetzt, was erhebliche Auswirkungen auf das Klima hat.[1] Die bundesweite Aktionswoche des BMEL "Torffrei gärtnern!" soll Hobbygärtner:innen für diese Problematik sensibilisieren und sie dazu ermutigen, auf torffreie Alternativen umzusteigen. Als offizieller Partner trägt toom mit einem komplett torffreien Erdensortiment und umfangreichen Informationsangeboten dazu bei, nachhaltigeres Gärtnern zu fördern."Mit der vollständigen Umstellung auf torffreie Erden setzen wir bei toom ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Gartenbau und treiben den Moorschutz weiter voran", so Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei toom. "Als offizieller Partner der Aktionswoche möchten wir noch mehr Menschen für umweltfreundlicheres Gärtnern begeistern." Doch toom geht noch einen Schritt weiter: Die Baumarktkette arbeitet eng mit Erzeugern und Gärtnereien zusammen, um den Torfeinsatz auch in der Pflanzenproduktion zu reduzieren. Schon heute sind über 300 Zierpflanzen torffrei oder torfreduziert kultiviert. Zudem war toom maßgeblich an der Entwicklung des HORTICERT-Zertifikats beteiligt, das Torfersatzstoffe anhand ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeitskriterien prüft.Während der Aktionswoche stehen aktuelle Forschungsergebnisse zum torffreien Gärtnern im Fokus - sowohl online als auch in den teilnehmenden Partnermärkten. Dadurch sollen noch mehr Gartenliebhaber:innen für den Moor- und Klimaschutz durch torffreies Gärtnern begeistert werden.Mehr Informationen unter www.torffrei.infoÜber toom:Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.[1] Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR). (o.D.). Warum ohne Torf?, von https://www.torffrei.info/gute-gruende-fuer-den-torfverzichtPressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/5983679