Der DAX-notierte Energieversorger verzeichnet Kursgewinne von 1,4 Prozent auf 12,48 Euro, während Vorstandsmitglied Leonhard Birnbaum Anteile erwirbt.

Der Aktienkurs von E.ON SE zeigt sich derzeit in positiver Verfassung. Am Dienstagvormittag konnte das DAX-notierte Energieunternehmen deutliche Kursgewinne verzeichnen. Im XETRA-Handel stieg der Wert zwischenzeitlich um 1,4 Prozent auf 12,48 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Tageshoch von 12,49 Euro, nachdem sie bei 12,32 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 2,2 Millionen gehandelte Papiere, was auf ein reges Marktinteresse hindeutet. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief, das am 13. Januar 2025 bei 10,44 Euro markiert wurde. Aktuell notiert die Aktie rund 16 Prozent über diesem Tiefstand, bleibt jedoch noch etwa 10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,82 Euro, welches Mitte September 2024 erreicht wurde.

Vorstandskauf stärkt Vertrauen in Unternehmensentwicklung

Eine bemerkenswerte Entwicklung stellt der jüngste Aktienerwerb durch Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum, Vorstandsmitglied der E.ON SE, dar. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, erwarb Birnbaum am 4. März 2025 Unternehmensanteile im Wert von 67.760 Euro zu einem Kurs von 12,32 Euro je Aktie über die Handelsplattform XETRA. Dieser Insiderkauf könnte als Vertrauenssignal in die zukünftige Unternehmensentwicklung gewertet werden. Marktbeobachter sehen den Schritt positiv, da der Kauf zeitlich mit der Erholung der Aktie vom Jahrestief zusammenfällt. Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch für die weitere Entwicklung des Energieversorgers und geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,99 Euro an, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent zum aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn pro Aktie von 1,12 Euro sowie einer leicht erhöhten Dividende von voraussichtlich 0,551 Euro, nach 0,530 Euro im Vorjahr.

