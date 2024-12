Formycon schloss ein ereignisreiches Jahr mit einer Roundtable-Veranstaltung ab, die von mwb research ausgerichtet wurde und wichtige Meilensteine des Jahres 2024 hervorhob. In der Diskussion wurden regulatorische Erfolge, einschließlich der Zulassungen für FYB202 und Fortschritte bei FYB203, sowie Fortschritte in der Pipeline mit FYB206 betont. Mit der bevorstehenden Aufnahme in den SDAX und strategischen Wachstumsinitiativen ist Formycon gut für 2025 und darüber hinaus aufgestellt. Falls Sie die Veranstaltung verpasst haben, können Sie eine Aufzeichnung hier abrufen: https://research-hub.de/events/video/2024-12-12-11-00/FYB-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG