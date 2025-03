Dieser Hub möchte alle Bürger an nachhaltigen Technologien beteiligen und die Energiesicherheit der EU unterstützen

Ricardo ist ein globales strategisches, umweltbezogenes und technisches Beratungsunternehmen und wurde zum Leiter des Energieberatungs-Hubs der Europäischen Kommission bestimmt. Diese Ressource soll die Energiesicherheit der EU sowie die Einführung und den Einsatz sauberer Energietechnologien in allen EU-Staaten unterstützen.

Der Bürger-Energieberatungs-Hub soll die Einführung von Technologien und Infrastrukturen nachhaltiger Energien und diesbezügliche Investitionen für alle EU-Bürger erleichtern und zugänglicher machen. Außerdem wird der Hub als zentrale unterstützende Stelle für europaweite Initiativen in diesem Themenfeld dienen und versucht, ihre Wirkung zu optimieren.

Als führende Kraft in diesem Projekt leitet Ricardo ein Konsortium, das sechs weitere Organisationen umfasst. Neben der Erfassung aller Energieprojekte von Bürgerseite geht es um den ordnungspolitischen Rahmen in der EU, aber auch um das Bestimmen von besten Verfahrensweisen und das Bauen auf solche Verfahren, um das Erstellen von Anleitungen für Regulierungsbehörden, Unternehmen und Bürger, um fachliche Unterstützung und um das Zusammenbringen von Behörden und Anbietern. Darüber hinaus übernimmt Ricardo eine führende Rolle in der Kommunikation und Vermittlung des Projektes.

Eugenia Bonifazi, Associate Director von Ricardo für Politik, Strategie und Wirtschaft, sagte: "Wir sind erfreut, unsere Arbeit mit der Europäischen Kommission fortzuführen und die Bürger durch die EU zu leiten. Damit versetzen wir die Menschen in die Lage, im Sinne der zukünftigen Energiesicherheit der EU zu produzieren, zu verbrauchen und zu investieren."

Die Ernennung von Ricardo für diesen Aufgabenbereich folgt auf die erfolgreiche Projektarbeit im Beratungs-Hub der Europäischen Kommission für ländliche Energiegemeinschaften (RECAH) von 2022 bis 2024. Wie auch der Energieberatungs-Hub versuchte RECAH, die Entwicklung von Gemeinschaftsprojekten nachhaltiger Energien in ländlichen Regionen Europas zu beschleunigen.

Im März findet das Kick-off-Treffen dieses auf eine dreijährige Laufzeit ausgelegten Projektes statt und für Juni 2025 ist der Start der Projekt-Webseite geplant.

