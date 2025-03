Hamburg (www.anleihencheck.de) - Es gilt als ausgemacht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag, 6. März, nochmals um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent senken wird, so Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg.Spannender sei die Frage, ob die Zinssenkungen danach im Autopilot-Modus fortgesetzt würden oder ob man sich langsam auf den letzten Metern der geldpolitischen Lockerung befinde und daher künftig vorsichtiger agieren werde. Die Währungshüter in Frankfurt würden sich sicherlich nicht explizit auf ein weiteres Vorgehen festlegen. Dafür seien die konjunkturellen Aussichten angesichts der Zolldrohungen der USA und der dynamischen Entwicklung rund um die Ukraine viel zu unsicher. ...

