WARSCHAU (dpa-AFX) - Die USA setzen den angekündigten Stopp von Hilfslieferungen an die Ukraine dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zufolge bereits um. "Meldungen von der Grenze, von unserem Drehkreuz in Jasionka, bestätigen die Ankündigungen der amerikanischen Seite", sagte Tusk in Warschau. Es gebe keinen Grund zur Annahme, die US-Ankündigungen seien "nur leere Worte", zitierte ihn die örtliche Nachrichtenagentur PAP.

Der Flughafen Rzeszow-Jasionka im Südosten Polens und die von dort in die nahe Ukraine führende Bahnlinie gelten als wichtigster Transportweg für europäische und amerikanische Militärgüter für die Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky unternimmt seine Auslandsreisen gewöhnlich von diesem Flughafen aus.

Tusk nahm die Beobachtungen zum Anlass für einen Solidaritätsaufruf: "Das bringt Europa, die Ukraine und Polen natürlich in eine schwierigere Lage, aber wir müssen uns dieser Situation stellen." Seine Regierung werde in den nächsten Tagen und Wochen Entscheidungen treffen, die auch "außergewöhnlich" sein könnten und volle Unterstützung bräuchten. Es sei absolut notwendig, "sinnlose Diskussionen" in dieser Zeit zu vermeiden./ct/DP/ngu