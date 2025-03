München (ots) -Mit einer neuen Zuschauerbestmarke ist am vergangenen Dienstag die sechste Staffel der Anwaltsserie "Die Kanzlei" zu Ende gegangen. Die 13 Folgen, ausgestrahlt vom 22. Oktober 2024 bis 25. Februar 2025, erzielten einen durchschnittlichen Marktanteil von 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit ist sechste Staffel die erfolgreichste seit dem Serienstart 2015. Den höchsten Marktanteil einer Einzelfolge erzielte die 66. Episode "Leichte Beute" mit 20,5 Prozent. Auch die 67. Folge "Nackte Tatsachen" übertraf die 20-Prozent-Marke.Seit dem 18. Februar haben in Hamburg die Dreharbeiten zur siebten Staffel begonnen, die voraussichtlich im Herbst 2026 gesendet wird. In den 13 neuen Folgen kämpfen die Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel) und ihr Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) wieder mit Herzblut für ihre Mandanten, die sich Mietnomaden, Messis, Mördern und sogar einer "Hexe" erwehren müssen. Der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen, ist für die Anwälte nicht ohne Risiko: Isa wird von einer Stalkerin als Geisel genommen, während Gellert eine Strafanzeige wegen Parteiverrat droht. Zu seinem privaten Kummer hat der neue Hauptkommissar (Stephan Luca) seinen Heiratsantrag an Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) gecrasht. Der ist mit Gellerts Freundin noch verheiratet und will seine Frau zurück. Alle Drehbücher stammen aus der Feder von Thorsten Näter, Regie führen Dirk Pientka, Susanne Boeing und Torsten Wacker.Dreharbeiten zu "Die Kanzlei"- der Fernsehfilm auf dem Freitagsplatz im ErstenIm Juli 2025 wird der zweite Einzelfilm der "Kanzlei" gedreht. In dem 90-Minüter "Weites Land" (Buch: Thorsten Näter, Regie: Torsten Wacker) verschlägt es die Mitglieder der Kanzlei auf einen Bauernhof an der Ostseeküste. Nach einem Unfall der Bäuerin muss Isa den Hof betreiben und einen Streit in der Bauernfamilie schlichten, wobei ihr Gellert, Assistentin Charlie (Mathilde Bundschuh) und Mutter Marion (Marie Anne Fliegel) zur Hilfe eilen. Die Ausstrahlung steht noch nicht fest.Die Serie "Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabend", Produzentin ist Nina Lenze. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Rike Steyer (beide NDR), Executive Producerin ist Daria Moheb-Zandi (RBB). Der Fernsehfilm "Weites Land" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto Film und des NDR für die ARD.Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion Presse und Information, Tel: 089/558944876,E-Mail: agnes.toellner@ard.deMONKENBUSCH Presse und PR für Film und Fernsehen, Helmut Monkenbusch,Tel: 0151/644 23 971, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5983704