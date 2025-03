Körber Supply Chain Software und MercuryGate bündeln Stärken und Kundennutzen in neuer Marke

Körber Supply Chain Software, ein Joint Venture der Körber AG und KKR und führend im Bereich flexibler Supply-Chain-Lösungen,- hat heute seine neue Unternehmensmarke vorgestellt: Infios steht sinnbildlich für das Konzept, Kunden bei ihren gegenwärtigen Herausforderungen abzuholen und gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten.

Der Name Infios ist eine Referenz an die Unendlichkeit und erinnert an die Größe der vernetzten globalen Märkte. Er symbolisiert zugleich die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten, Unternehmen bei der Zukunftsgestaltung zu unterstützen. Infios vermittelt auch die Überzeugung, dass Lieferketten agil und intelligent sein müssen und sich ständig weiterentwickeln sollten, um den Anforderungen einer sich verändernden Welt gerecht zu werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, datengestützter Erkenntnisse und dank eines tiefen Verständnisses der Kundenbedürfnisse kann Infios innovative Lösungen bereitstellen, mit denen Unternehmen ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit steigern können, um in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu sein.

"Supply Chains bilden das Rückgrat der modernen Wirtschaft und des weltweiten Fortschritts. Je einfacher, schneller und intelligenter sie arbeiten, desto stärker profitieren Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft. Wir glauben an eine bessere Zukunft durch bessere Lieferketten", so Ed Auriemma, CEO von Infios. "Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um schon heute Lösungen für die aktuellen Herausforderungen und die Probleme von morgen zu finden.

Infios integriert Auftrags- und Warehousemanagement, Fulfillment und Transportmanagement in einer ganzheitlichen Lösungssuite und gibt mit seinen Tools Orientierung in der komplexen Supply-Chain-Landschaft. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt sich Infios flexibel weiter, um skalierbare, anpassungsfähige Lösungen zu bieten, die ihren sich ändernden Bedürfnissen entsprechen. So können Unternehmen ihre Prozesse in jeder Hinsicht mit vielseitigen, mitwachsenden und zukunftssicheren Funktionen optimieren. In diesem innovativen Ansatz vereint Infios Daten, Predictive Analytics und KI-gesteuerte Erkenntnisse, um die Herausforderungen und Chancen seiner Kunden zu antizipieren, bevor sie entstehen.

Kunden von Infios haben weiterhin vollen Zugriff auf das umfassende Körber-Portfolio an schlüsselfertigen Lösungen und Technologien für die Supply Chain, insbesondere die End-to-End-Integration, Automatisierungs- und Logistiksysteme sowie Softwareberatung. Die enge Partnerschaft zwischen Körber und Infios bleibt unverändert bestehen.

Über Infios

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Supply-Chain-Lösungen arbeitet Infios jeden Tag daran, Lieferketten zu verbessern. Mit einem Portfolio flexibler Lösungen ermöglicht es Infios Unternehmen jeder Größe, Prozesse einfacher und messbar effizienter auszurichten. Infios unterstützt mehr als 5.000 Kunden in 70 Ländern mit innovativen, individualisierbaren Technologien, die sich mit den Anforderungen weiterentwickeln. Mit fundiertem Fachwissen und zielgerichteter Innovationskraft hilft Infios Unternehmen, aus Lieferketten Wettbewerbsvorteile zu geniereren, ihre Resilienz zu stärken und die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Infios ist ein Gemeinschaftsunternehmen des internationalen Technologieanbieters Körber und der globalen Investmentgesellschaft KKR. Weitere Informationen unter www.infios.com.

