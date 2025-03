Mehr Kameras, ein zusätzliches Pro-Modell und eine erste Portion KI mit eigenem Knopf. Das Londoner Startup Nothing hat mit dem Phone 3a und 3a Pro seine Mittelklasse neu aufgelegt. Wir haben die Smartphones in einem ersten Test ausprobiert. Mit dem Phone 2a (Test) hatte Nothing im März 2024 ein ziemlich gutes Budget-Smartphone eingeführt, mit dem der Hersteller unter anderem Samsung Galaxy A55 und Googles Pixel 8a Paroli geboten hat. Jetzt erscheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...