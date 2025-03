DJ MÄRKTE USA/Aktien im Griff der Trump'schen Zollpolitik weiter abwärts

DOW JONES--Die von den USA ausgehenden, immer weitere Kreise ziehenden Handelsstreitigkeiten drücken dem US-Aktienmarkt auch zum Start am Dienstag den Stempel auf. Die in den vergangenen Wochen trotz diverser Drohungen immer wieder gesehene relative Gelassenheit hinsichtlich der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist verflogen, stattdessen herrscht nun Sorge vor einem ausgewachsenen globalen Handelskrieg. Entsprechend werden Aktien verkauft, während sichere Häfen wie Anleihen oder das Gold angesteuert werden.

Nicht nur treten Trumps Zölle gegen China, Kanada und Mexiko nun in Kraft, Peking und Ottawa haben bereits Gegenzölle angekündigt und Mexiko denkt ebenso darüber nach. Das chinesische Finanzministerium gab Zölle auf US-Importe aus der Landwirtschaft bekannt. Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellte Zölle von etwa 100 Milliarden Dollar auf US-Importe in Aussicht.

Der Dow-Jones-Index verliert nach dem derben Rücksetzer vom Vortag weitere 1,0 Prozent auf 42.748 Punkte. Beim breiteren S&P-500 und bei den Nasdaq-Indizes fallen die Abgaben etwas geringer aus. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 4,13 Prozent.

Wegen der Eskalation im Handelskonflikt und zuletzt auch schwächerer Wirtschaftsdaten sehen Marktbeobachter nun die US-Notenbank stärker am Zug. Für das laufende Jahr werden an den Märkten mittlerweile drei Zinssenkungen durch die Fed um jeweils 25 Basispunkte eingepreist. Ein klares Zeichen dafür, dass die Wachstumssorgen derzeit stärker gewichtet werden als die Inflationsängste.

Der US-Dollar gibt mit den weiter fallenden US--Marktzinsen gegenüber dem Euro nach. Der Goldpreis profitiert neben der Suche nach Sicherheit vom schwächeren Dollar. Der Goldpreis legt um 12 Dollar auf 2.909 je Feinunze zu.

Tesla unter Druck

Stärker unter Abgabedruck stehen Tesla mit einem Minus von 3,2 Prozent. Tesla baut zwar alle seine Fahrzeuge für den heimischen Markt in den USA zusammen, aber etwa 15 Prozent der Teile in einem in den USA verkauften Model Y kommen aus Mexiko. Einige Teile kommen auch aus Kanada. Zudem brach der Absatz von Tesla in China im Februar neuesten Daten zufolge zum Vormonat und Vorjahr um jeweils rund die Hälfte ein.

Die Entwicklung bei den Zöllen trifft aber auch andere Werte auch der Autobranche: General Motors verlieren 4 Prozent, Ford Motor 2,2 Prozent und Stellantis 4,8 Prozent.

Weiter verkauft wird die Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia, wo bereits seit geraumer Zeit und zuletzt verschärft KI-Fantasie entweicht. Der Kurs verliert 1,4 Prozent.

Deutlich nach oben geht es dagegen mit der Aktie von Walgreens Boots Alliance und zwar um rund 5 Prozent. Grund ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die US-Drogeriemarktkette kurz vor einem Deal mit dem Finanzinvestor Sycamore Partners steht, in dem der angeschlagene Konzern für rund 10 Milliarden Dollar von der Börse genommen würde. Ein Deal soll bis Donnerstag stehen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut % YTD DJIA 42.748,18 -1,0% -443,06 +1,5% S&P-500 5.794,30 -0,9% -55,42 -0,5% NASDAQ Comp 18.207,87 -0,8% -142,33 -5,0% NASDAQ 100 20.315,94 -0,5% -109,65 -2,8% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0527 +0,4% 1,0487 1,0451 +1,3% EUR/JPY 156,3080 -0,4% 156,8805 157,6940 -3,7% EUR/CHF 0,9371 -0,4% 0,9405 0,9415 +0,6% EUR/GBP 0,8282 +0,3% 0,8255 0,8260 -0,1% USD/JPY 148,4840 -0,7% 149,5760 150,8970 -4,9% GBP/USD 1,2711 +0,1% 1,2703 1,2652 +1,4% USD/CNY 7,1670 -0,2% 7,1818 7,1799 -0,4% USD/CNH 7,2729 -0,4% 7,3043 7,3007 -0,4% AUS/USD 0,6209 -0,2% 0,6220 0,6223 +0,5% Bitcoin USD 83.976,25 -3,1% 86.632,40 92.489,65 -7,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,53 68,37 -1,2% -0,84 -0,6% Brent/ICE 70,64 71,49 -1,2% -0,85 -4,7% GAS zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- EUR % YTD Dutch TTF 44,97 44,97 0% 0,00 -5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.909,04 2.897,10 +0,4% 11,94 +10,2% Silber (Spot) 30,14 30,25 -0,4% -0,11 +8,2% Platin (Spot) 916,03 912,53 +0,4% 3,50 +4,2% ===

