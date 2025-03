Die Kontron-Aktie verzeichnete am Dienstag deutliche Kursrückgänge im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf rutschte das Papier um bis zu 2,2 Prozent auf 21,00 EUR ab, nachdem es bereits am Vormittag mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 21,32 EUR notiert hatte. Zur Mittagszeit setzte sich der negative Trend fort mit einem Verlust von 1,5 Prozent auf 21,16 EUR. Besonders auffällig: In der Spitze gab die Aktie bis auf 20,86 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf über 111.000 gehandelte Aktien. Damit entfernt sich das Papier weiter von seinem 52-Wochen-Hoch, das am 7. Juni 2024 bei 22,44 EUR markiert wurde. Zum Erreichen dieses Höchststandes fehlen der Aktie aktuell knapp 7 Prozent. Vom 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR, das am 5. November 2024 erreicht wurde, ist die Aktie derzeit etwa 28 Prozent entfernt.

Positive Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Trotz des aktuellen Kursrückgangs konnte Kontron im operativen Geschäft zuletzt positive Ergebnisse vorweisen. Die am 6. November vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal 2024 zeigten eine deutliche Umsatzsteigerung um 42,56 Prozent auf 427,74 Millionen EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (300,04 Millionen EUR). Auch beim Gewinn je Aktie konnte das Unternehmen zulegen und wies 0,39 EUR aus, nach 0,30 EUR im entsprechenden Vorjahresquartal. Für Anleger dürfte zudem die erwartete Dividende von Interesse sein. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 0,674 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 0,500 EUR aus dem Jahr 2023 bedeuten würde. Die Analysten bleiben insgesamt optimistisch und taxieren das mittlere Kursziel für die Kontron-Aktie auf 29,60 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Die Vorlage der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 27. März 2025 erwartet.

