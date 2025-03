Wien (www.fondscheck.de) - Der ETF-Anbieter Wisdom Tree hat Alexis Marinof zum CEO für Europa befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Er leite das europäische Geschäft von Wisdom Tree mit börsengehandelten Fonds (ETF) und börsengehandelten Produkten (ETP) bereits seit 2019 als Head of Wisdom Tree Europa. In seiner neuen Funktion solle er "die Zusammenarbeit mit Kunden und Aufsichtsbehörden, die Glaubwürdigkeit am Markt und die Umsetzungskompetenz des Unternehmens in der Region weiter verbessern", heiße es in einer Mitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...