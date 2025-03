Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Der UBS ETF (LU) MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (ISIN LU2807512947) bilde die Wertentwicklung des MSCI World ex USA Index ab. Der Fonds biete Anleger*Innen Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 22 Industrieländern ohne USA. ...

