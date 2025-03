LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hält nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Militärhilfe an die Ukraine vorerst einzustellen, an seinen eigenen Bemühungen fest. "Wir konzentrieren uns auf die Unterstützung für die Ukraine", sagte die stellvertretende Regierungschefin Angela Rayner der britischen Rundfunkanstalt BBC.

Premierminister Keir Starmer sei darauf fokussiert, Frieden zu erreichen. Er werde sich nicht von Ankündigungen beirren lassen. "Er wird den Dialog mit unserem ältesten und stärksten Verbündeten - den USA - und europäischen Partnern und der Ukraine fortsetzen."

Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in eine missliche Lage.

Starmer versucht sich als Brückenbauer zwischen den USA und Europa. Auf einem Gipfel in London war am Wochenende beschlossen worden, dass Großbritannien, Frankreich und einige andere Länder einen Friedensplan für eine Waffenruhe in der Ukraine entwickeln sollen, der dann mit den USA erörtert werden soll. Noch sind aber viele Fragen offen./kil/DP/stw