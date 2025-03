Jüngste Daten über die Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone bestätigen die Erwartungen der Experten: Die EZB dürfte am kommenden Donnerstag den Leitzins erneut senken. Doch wie geht es danach weiter? Und wie restriktiv ist die Geldpolitik der Notenbank aktuell noch? Der Monat hat wieder gewechselt, und so gibt es dann auch wieder neue Daten zur Teuerungsrate - zum einen vom Statistischen Bundesamt für die voraussichtliche Inflationsrate im Februar in Deutschland, zum anderen von Eurostat ...

