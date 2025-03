DJ XETRA-SCHLUSS/Zollkrieg löst DAX-Abverkauf aus

DOW JONES--Der Rüstungs-Hausse zum Wochenstart mit einem neuen DAX-Rekordhoch ist am Dienstag am deutschen Aktienmarkt eine Zoll-Baisse gefolgt. Nachdem der DAX am Vortag bis auf 23.307 Punkte vorgestoßen war, handelte er nur einen Tag später knapp 1.000 Punkten tiefer. Am Ende des Tages stand ein Minus von 3,3 Prozent auf 22.390 Punkte.

An der Börse gilt es nur als eine Frage der Zeit, wann US-Präsident Donald Trump auch Zölle auf Importe aus Deutschland erheben wird, nachdem er die Zolldrohungen gegen Kanada, Mexiko und China nun wahrgemacht hat. Insbesondere für die Automobilhersteller, die auch in Mexiko produzieren, wird dies als großes Problem gesehen. Deren Autos würden in den USA dann teurer und schwerer verkaufbar. Das erwartete milliardenschwere Paket für Rüstung und Infrastruktur, das am Vortag noch für einen wahren Kaufrausch gesorgt hatte, rückte zunächst komplett in den Hintergrund.

Einen schwarzen Tag erlebten Continental mit einem Minus von über 11 Prozent. Neben der Zollthematik drückten auch Geschäftszahlen bzw. der Ausblick des Autozulieferers auf den Kurs. Continental gab nach Einschätzung der UBS-Analysten einen eher vorsichtigen Ausblick ab. Das Management wolle aber offenbar den Fehler des vergangenen Jahres nicht wiederholen, eine zu positive erste Prognose zu nennen, die dann später womöglich kassiert werden müsse. Schwere Verluste fuhren im Autosektor innerhalb des DAX auch BMW (-5,9%), Porsche AG (-5,8%), VW (-4,1%) und Mercedes Benz (-4,8%) ein.

Eine Aktienpaket-Platzierung der Mutter Fresenius lastete schwer auf dem Kurs von Fresenius Medical Care (FMC), der 9,3 Prozent tiefer aus dem Handel ging. Neben dem Aktienpaket legte Fresenius auch noch eine Anleihe auf, die in Aktien von FMC wandelbar ist. Fresenius fließen durch die Maßnahmen brutto 1,1 Milliarden Euro zu. Die Aktie verteuerte sich um 0,5 Prozent.

Am besten schlugen sich im DAX defensive Werte wie Beiersdorf (+1,1%) und Henkel (+0,9%). Aber auch Deutsche Börse (-0,9%) zeigten sich widerstandsfähig.

Im MDAX verloren mit Ecotec und Hypoport zwei Aktien zweistellig, während der Rüstungswert Hensoldt nach dem jüngst guten Lauf ganz knapp im Plus schloss.

Fielmann gewannen nach laut den Baader-Analysten starken vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr 6,1 Prozent. Auch die Zahlen von Bilfinger (+0,7%) überzeugten. Sie fielen sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Ergebnisseite einen Tick über den Schätzungen aus.

INDEX zuletzt +/- % DAX 22.328,91 -3,5% DAX-Future 22.374,00 -3,5% XDAX 22.341,41 -3,1% MDAX 28.047,56 -3,3% TecDAX 3.724,51 -3,4% SDAX 14.753,22 -3,1% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,22 -32 Index Gewinner Verlierer unv. Mio Aktien Vortag DAX 5 35 0 108,2 94,0 MDAX 6 44 0 53,1 58,5 TecDAX 3 27 0 35,1 28,7 SDAX 2 63 5 13,7 12,8 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

