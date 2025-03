Der US-Baumarktkonzern verzeichnet kurzfristige Kursschwankungen zwischen XETRA und Frankfurt-Handel, während die jüngsten Finanzergebnisse Wachstum signalisieren.

Der Anteilsschein des US-amerikanischen Baumarktriesen Home Depot verzeichnete in den letzten Handelstagen merkliche Kursschwankungen. Im gestrigen XETRA-Handel rutschte die Aktie um 2,8 Prozent auf 364,25 EUR ins Minus. Zuvor hatte das Wertpapier bereits bei 363,90 EUR sein Tagestief markiert, nachdem es mit 369,05 EUR in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich dabei auf 520 Aktien. Einen deutlichen Kontrast dazu bildete die Entwicklung im heutigen Frankfurt-Handel, wo die Aktie zeitweise um 0,3 Prozent auf 372,30 EUR zulegen konnte. Der Tageshöchstkurs wurde ebenfalls bei 372,30 EUR verzeichnet, nachdem der Titel mit 370,70 EUR in den Handelstag gestartet war. Allerdings zeigte sich im frühen Handel bereits wieder ein Rückgang - die Aktie verlor 0,6 Prozent und notierte bei 368,95 EUR.

Analysten-Prognosen und Geschäftszahlen

Betrachtet man die längerfristige Entwicklung, so markierte das Papier am 6. Dezember 2024 mit 412,10 EUR seinen höchsten Stand der letzten 52 Wochen. Vom aktuellen Kursniveau aus würde ein Anstieg auf dieses Niveau einem Gewinn von etwa 11,5 Prozent entsprechen. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen Ende Mai 2024 bei rund 296 EUR verzeichnet, was etwa 20 Prozent unter dem derzeitigen Kurs liegt. Die Geschäftszahlen des vergangenen Quartals, die Home Depot am 25. Februar 2025 präsentierte, zeigten positive Tendenzen: Der Gewinn je Aktie stieg auf 3,02 USD, verglichen mit 2,83 USD im Vorjahresquartal. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich - mit 39,70 Milliarden USD wurde ein Plus von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 34,79 Milliarden USD verbucht. Im laufenden Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 9,18 USD je Aktie, nachdem 2025 bereits 9,00 USD ausgeschüttet wurden. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 15,10 USD je Anteilsschein. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden für den 20. Mai 2025 erwartet.

