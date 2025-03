Der Medizintechnikkonzern verzeichnet trotz aktueller Börsenrückgänge beachtliche Ergebnisse mit Umsatzsteigerung von über 22 Prozent und positiven Analystenprognosen

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers zeigte am Dienstag eine rückläufige Tendenz im XETRA-Handel. Am frühen Nachmittag verzeichnete das Papier einen Kursrückgang von 1,5 Prozent und fiel auf 53,24 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Tief von 53,14 Euro, nachdem sie mit einem Wert von 53,60 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 228.909 gehandelte Anteile. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch, das am 13. Februar 2025 mit 58,48 Euro erreicht wurde - ein Wert, der 9,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 31. Oktober 2024 mit 47,31 Euro markiert, was einem potenziellen Rückgang von 11,14 Prozent vom jetzigen Kurs entspricht.

Positive Geschäftsentwicklung und Analystenprognosen

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen die jüngsten Geschäftszahlen von Siemens Healthineers ein bemerkenswertes Wachstum. Bei der Präsentation der Quartalsergebnisse am 6. November 2024 konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,55 Euro ausweisen - eine deutliche Steigerung gegenüber den 0,39 Euro im Vorjahresquartal. Auch beim Umsatz verzeichnete der Medizintechnikspezialist ein signifikantes Plus von 22,28 Prozent, wodurch der Quartalsumsatz auf 6,33 Milliarden Euro kletterte. Für die Aktionäre dürfte sich die positive Geschäftsentwicklung in einer höheren Dividende niederschlagen: Nach 0,95 Euro im Vorjahr rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 1,14 Euro je Anteilsschein. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 61,36 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Der Gewinn je Aktie wird für das Geschäftsjahr 2025 auf 2,48 Euro prognostiziert. Die nächsten Quartalszahlen dürfte Siemens Healthineers voraussichtlich am 7. Mai 2025 präsentieren.

