Über 150.000 öffentliche Ladepunkte waren zum Jahreswechsel am Netz. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland wächst rasant! Hält diese Dynamik an? Was beschäftigt die Branche? Und welche Probleme müssen gelöst werden? In dieser Episode von "eMobility Insights" wagen wir mit Andreas Blin von ChargePoint einen Blick in die Ladesäulen-Glaskugel - und in seine Backend-Daten. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++2025 ...

