© Foto: Li Jianan/XinHua/dpa

Die Chinesen lassen nicht lange auf sich warten: Nach den US-Zöllen folgt prompt die Gegenreaktion.China kündigte am Dienstag an, ab dem 10. März zusätzliche Zölle von bis zu 15 Prozent auf bestimmte US-Waren zu erheben und den Export an 15 US-Unternehmen zu beschränken. Die zusätzlichen chinesischen Zölle betreffen hauptsächlich US-Agrarprodukte, darunter Mais und Sojabohnen, auf die laut der Website des chinesischen Finanzministeriums neue Abgaben in Höhe von 15 Prozent beziehungsweise 10 Prozent erhoben werden. Zu den von den Exportbeschränkungen betroffenen Unternehmen gehören Leidos und General Dynamics Land Systems, wie das chinesische Handelsministerium mitteilte. Chinas werde keinen …