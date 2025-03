Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) -Dank des erweiterten Supports können Flaggschiffgeräte weiterhin auf die neuesten KI-Innovationen zugreifen und bleiben länger sicherDie globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie ab sofort sieben Jahre lang Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für ihre Flaggschiffgeräte der HONOR-Magic-Serie[1], beginnend in EU-Märkten, anbieten wird.Das im Rahmen des HONOR ALPHA PLAN angekündigte Versprechen unterstreicht den Einsatz von HONOR, die Kunden an die erste Stelle zu setzen und macht die Marke zu einer von drei in der Branche, die Verbrauchern diese erweiterte Abdeckung bietet. HONOR hofft, dass die Änderung Branchenkollegen dazu inspiriert, dies für ihre Kunden nachzuahmen, damit mehr Menschen von der neuesten Innovation profitieren können und gleichzeitig die Sicherheit für alle Smartphone-Nutzer weltweit verbessert wird."Der HONOR ALHPA PLAN legt großen Wert auf einen verbraucherorientierten Ansatz für unsere zukünftigen Produkte. Unser Ziel ist es, Geräte und Dienstleistungen anzubieten, die den Bedürfnissen von Verbrauchern entsprechen und ihre Erwartungen jetzt und in Zukunft übertreffen. Deshalb hat HONOR beschlossen, der HONOR-Magic-Serie sieben Jahre lang Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates anzubieten. Dazu gehören unser Flaggschiff, das Barren-Handy, und das faltbare Handy. Diese Zusage beginnt mit dem HONOR Magic7 Pro. "Wir freuen uns, unserer Kundschaft dies zur Verfügung stellen zu können", sagte James Li, Geschäftsführer von HONOR.Der HONOR ALPHA PLAN ist eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen macht. Der visionäre Drei-Stufen-Plan beschreibt die kühnen Schritte, die HONOR unternehmen wird, um die neue intelligente Welt einzuläuten, und ruft die Industrie dazu auf, gemeinsam ein offenes Ökosystem zu schaffen, in dem Werte geteilt werden, um das menschliche Potenzial zu maximieren, was letztendlich der gesamten Menschheit zugute kommt.Der erweiterte Support verlängert nicht nur die Lebensdauer der Geräte und reduziert den Elektroschrott im Einklang mit den Nachhaltigkeitsstandards, sondern sorgt auch dafür, dass Nutzer während des gesamten Lebenszyklus sichere, leistungsstarke Geräte mit der neuesten KI-Technologie nutzen können.HONOR Magic7 Pro Nutzer in der EU sind die ersten, die von der Unterstützungserweiterung profitieren. In Zukunft wird HONOR die erweiterte Unterstützung für weitere Flaggschiffmodelle anbieten, einschließlich Barren-Handys und faltbare Telefone.[1] Diese Unterstützung gilt nicht für Geräte der HONOR Magic Lite Serie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2631751/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-kundigt-7-jahre-android-os-und-sicherheitsupdates-fur-die-serie-honor-magic-an-302391961.htmlPressekontakt:Yuteng Li,liyuteng@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5983762