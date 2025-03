Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) -In zwei spannenden Diskussionen beleuchtet HONOR die Zukunft, die mit dem HONOR ALPHA PLAN erreicht werden sollAuf dem MWC Barcelona 2025 nahm die globale Technologiemarke HONOR an zwei aufschlussreichen Diskussionen teil, dem Connect X Fireside Chat und der AI+ Podiumsdiskussion, bei der Vertreter von branchenführenden Partnern Einblicke in die vernetzte intelligente Zukunft gaben.Unter den zahlreichen Themen, die HONOR und seine Partner erörterten, gab es einen klaren roten Faden: Der Bedarf an offener Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen und Chancen, die die KI-Technologie mit sich bringt, ist größer als je zuvor. Dies wird auch durch den kürzlich vorgestellten HONOR ALPHA PLAN bestätigt. Bei der Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie wird HONOR mit Partnern zusammenarbeiten, um das menschliche Potenzial zu maximieren und eine intelligente Welt zu schaffen."Auf dem Weg in die Ära der physischen KI müssen wir unsere Branchengrenzen überwinden und ein neues Paradigma für das KI-Ökosystem mitgestalten. Dies kann erreicht werden, indem wir die KI-Fähigkeiten der Industrie erschließen, um eine Plattform für eine breitere Palette von Geräten bereitzustellen, eine nahtlose Zusammenarbeit über verschiedene Betriebssysteme hinweg zu ermöglichen und ein Ökosystem zur gemeinsamen Wertschöpfung aufzubauen", sagte James Li, Geschäftsführer von HONOR während der Keynote zur Ankündigung des HONOR ALPHA PLAN. Deshalb müssen wir alle zusammenarbeiten, um das menschliche Potenzial zu maximieren und eine intelligente Welt zu schaffen."Aufbau intelligenter Ökosysteme über die reine Konnektivität hinausWährend des Kamingesprächs war das zentrale Thema der Diskussion die Entwicklung über die reine Konnektivität hinaus zur Schaffung intelligenter Ökosysteme, die proaktiv auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen. HONOR stellte eine Vision vor, in der Technologie alltägliche Aufgaben vorwegnimmt und vereinfacht, und nannte Beispiele wie Smartphones, die sich nahtlos mit Fahrzeugen und Häusern verbinden, und Wearables, die personalisierte Gesundheitsinformationen liefern. Diese Vision wird durch den HONOR ALPHA PLAN zum Leben erweckt und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Innovationen mit menschengerechtem Design zu liefern, die Spitzentechnologie kombinieren und die Produktivität, Gesellschaft und Kultur wie nie zuvor verändern.KI-Konnektivität und Innovation durch Zusammenarbeit fördernBeim Kamingespräch wurde auch die entscheidende Rolle der Zusammenarbeit in der Branche bei der Förderung von Innovationen und der Gewährleistung von Interoperabilität hervorgehoben. HONOR hat erkannt, wie wichtig die Zusammenarbeit bei der Festlegung von Standards ist, und hat sich konsequent für eine offene Zusammenarbeit mit wichtigen Branchenführern eingesetzt, um einheitliche KI-Konnektivitätsstandards und -lösungen zu entwickeln.Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie, die das Zeitalter der physischen KI und darüber hinaus einläutet, wird das gemeinsame Bemühen um die Schaffung eines offenen, intelligenten Ökosystems immer wichtiger, da immer mehr Branchenakteure die Komplexität der sich entwickelnden technologischen Landschaft durchdringen.Beibehaltung der starken Betonung der geräteinternen TechnologieBei der AI+-Podiumsdiskussion gab HONOR Einblicke in das Gleichgewicht zwischen gerätebasierter und cloudbasierter KI und betonte erneut, wie wichtig es ist, die Rollen klar zu unterscheiden. Mit dem weltweit ersten GUI-basierten mobilen KI-Agent, der All-Ökosystem-Austauschtechnologie und AiMAGE als Beispiele - die alle in der jüngsten HONOR Keynote vorgestellt wurden - lieferte HONOR konkrete Beweise dafür, wie es die Privatsphäre der Nutzer mit geräteinternen Prozessen in den Vordergrund stellt und gleichzeitig die riesigen Rechenressourcen der Cloud intelligent nutzt, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit einzugehen.Die Haltung von HONOR zur Priorität der Privatsphäre der Nutzer wurde durch das kürzlich veröffentlichte White Paper zum Datenschutz, auf das während der Podiumsdiskussion Bezug genommen wurde, noch verstärkt. In dem White Paper werden fünf Grundsätze aufgeführt, die das Unternehmen beim Schutz von Nutzerdaten befolgen wird: Datenminimierung, Schutz sensibler Daten auf dem Gerät, Verarbeitung zuerst auf dem Gerät, Desensibilisierung und Verschlüsselung der Daten vor dem Hochladen in die Cloud und Löschen der Daten nach der Nutzung.HONOR bekräftigte auch, wie wichtig es ist, die Grenzen für die intelligente Zukunft zu öffnen, und rief die Industriepartner dazu auf, sich zusammenzuschließen. Das Unternehmen wird den HONOR ALPHA PLAN weiterhin konsequent umsetzen und mit Partnern aus der Industrie offen zusammenarbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2631775/image_5003200_44297586.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-unterstreicht-das-engagement-fur-offene-zusammenarbeit-auf-dem-mwc-barcelona-2025-302391977.htmlPressekontakt:Yuteng Li,liyuteng@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5983766