The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2025ISIN NameCA28623W1077 ELEVATION GOLD MIN. CORP.CA46072A2020 INTERRA COPPER CORP. O.N.XS1523028436 MPT OPER.PARTN. 17/25