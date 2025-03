Das Investmentunternehmen zahlt 0,11 USD je Anteil für Q4/2024 aus und lädt Anleger zur Telefonkonferenz ein, um die Jahresergebnisse zu besprechen.

Am 4. März 2025 hat der Vorstand der Tetragon Financial Group Limited eine Dividende von 0,11 US-Dollar pro Aktie für das vierte Quartal 2024 angekündigt. Der Ex-Dividendentag ist der 6. März, während der Stichtag auf den 7. März 2025 fällt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 31. März 2025. Aktionäre haben dabei verschiedene Optionen: Sie können bis zum 19. März 2025 wählen, ob sie die Dividende in Form von Tetragon-Aktien erhalten möchten, indem sie am optionalen Aktiendividendenplan teilnehmen. Ohne aktive Wahl erfolgt die Dividendenzahlung automatisch in bar. Zudem besteht für Anteilseigner die Möglichkeit, die Dividenden in britischen Pfund zu erhalten, sofern sie bis zum genannten Stichtag eine entsprechende Währungswahl treffen. Anderenfalls erfolgt die Zahlung in US-Dollar.

Investorenkonferenz zum Jahresbericht 2024

Parallel zur Dividendenbekanntmachung hat Tetragon seinen Jahresbericht für 2024 veröffentlicht, der auf der Unternehmenswebseite eingesehen werden kann. Um Investoren detaillierte Einblicke zu gewähren, veranstaltet das Unternehmen am 5. März 2025 um 15:30 GMT (10:30 EST) eine Telefonkonferenz. Während dieser Veranstaltung wird das Investment-Management-Team nicht nur den Jahresbericht erläutern und ein Unternehmensupdate liefern, sondern auch Fragen von Investoren beantworten. Interessierte können an der Konferenz über einen Webcast teilnehmen oder sich für eine Audio-Übertragung registrieren. Für diejenigen, die nicht live teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung für 30 Tage verfügbar sein. Tetragon ist eine auf Guernsey ansässige geschlossene Investmentgesellschaft, deren stimmrechtslose Aktien an der Euronext Amsterdam sowie im Specialist Fund Segment des Hauptmarktes der Londoner Börse gehandelt werden.

Anzeige

Tetragon Financial-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tetragon Financial-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten Tetragon Financial-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tetragon Financial-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tetragon Financial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...