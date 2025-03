Heidelberg (ots) -Deutschland braucht eine neue Wehrpflicht. Europa und die Bundesrepublik müssen aufgrund der Bedrohung durch Russland und der Unzuverlässigkeit der USA bei ihrer Verteidigung erwachsen werden - diesmal wirklich. Dafür braucht die Bundeswehr jede Menge Geld, aber auch Personal. Keine Frage: In Zeiten von immer komplexeren Waffensystemen und einem sich ausweitenden Cyberkrieg muss der Kern der Streitkräfte mehr denn je vor allem aus Spezialisten bestehen. Deshalb muss vor allem die Zahl der Berufssoldaten steigen.Doch auch eine Wehrpflicht im Zuge eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres ist sinnvoll. Der Wehrdienst in neuer Gestalt müsste dabei Männer und Frauen offen stehen - alles andere wäre nicht angemessen. So ließe sich die Reserve und damit der Heimatschutz stark aufstellen. Zudem würde wahrscheinlich die Zahl der Berufssoldaten steigen, da sich Wehrdienstleistende für die Laufbahn als Berufssoldat entscheiden könnten. Die Neueinführung einer allgemeinen Wehrpflicht wäre nicht von heute auf morgen allumfassend umsetzbar. Doch angesichts der Weltlage ist sie wohl langfristig leider nötig.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/5983772