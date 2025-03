Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat heute das smarte Modul SC200V vorgestellt, betrieben von einem Qualcomm Technologies-Prozessor. Es eignet sich für schnelle Multimedia-Anwendungen, industrielle Handterminals, Geräte in Fahrzeugen, Roboter und mehr. Mit außergewöhnlichen Leistungen über Systemfunktionen hinweg, Multimedia-Funktionen und Netzwerk-Konnektivität eröffnet das Modul für intelligente Lösungen der kommenden Generation neue Möglichkeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250302509105/de/

Quectel unveils its new smart module SC200V at MWC 2025, unlocking new possibilities for high-performance and advanced multi-media smart devices (Photo: Business Wire)