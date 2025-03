In den vergangenen 12 Monaten wurden 61 Prozent Opfer von CyberkriminalitätNur ein Viertel hat sich an die Polizei gewandt Durchschnittlicher Schaden liegt bei 219 Euro Berlin, 04. März 2025Die Mehrheit der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland ist in den vergangenen 12 Monaten Opfer von Cyberkriminalität...

