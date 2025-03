Parse Biosciences, der führende Anbieter von zugänglicher und skalierbarer Einzelzellsequenzierung, bekräftigte heute seine Pläne, die Entwicklung und zukünftige Veröffentlichung seiner Evercode-Einzelzellchromatinprodukte fortzusetzen. Dies folgt auf die Ungültigerklärung der Patente, die 10x Genomics gegen die Evercode-Whole-Transkriptom-Produkte von Parse geltend gemacht hatte, und die anschließende Aufhebung eines Prozesses zu diesen Patenten. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen erzielte Parse mit 10x Genomics eine positive Einigung über andere Patente, die weder mit den bestehenden Evercode-Produkten von Parse noch mit den kommenden Chromatin-Zugangsprodukten in Zusammenhang stehen.

Preliminary data from Parse's chromatin assay showing clustering of mouse brain nuclei based on DNA accessibility profiles. (Graphic: Business Wire)

Die Chromatin-Zugangstechnologie von Parse nutzt einen neuartigen Ansatz mit Vorteilen gegenüber bestehenden Methoden wie ATAC-seq und wird qualitativ hochwertigere und einheitlichere Daten liefern. Parse plant, seine neuen Lösungen Ende 2025 für einen frühen Zugang zur Verfügung zu stellen.

"Wir werden uns weiterhin unermüdlich darauf konzentrieren, innovative Einzelzelllösungen bereitzustellen, die den Bedürfnissen der Forschungsgemeinschaft besser gerecht werden", sagte Charlie Roco, CTO und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Parse hat sich der Entwicklung und Bereitstellung neuer Innovationen verschrieben, um Wissenschaftlern bei der Beantwortung einiger ihrer größten Fragen zu helfen."

Zu den neuesten Innovationen von Parse gehört die kürzlich erfolgte Markteinführung des Evercode Penta-Kits, des größten Einzelzell-Sequenzierungskits aller Zeiten, mit dem Forscher bis zu 5 Millionen Zellen in einem einzigen Experiment untersuchen können.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital beschafft und wird heute von 2.500 Kunden auf der ganzen Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und eine interaktive Datenanalyselösung, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

