Dr. Peter Zhou, President der Huawei Data Storage Product Line, hielt auf dem MWC 2025 Barcelona eine Grundsatzrede zum Thema "AI-Ready Data Storage Accelerates Telco-to-Techco Transformation". Die Rede wurde auf der Veranstaltung zur Einführung von Produkten und Lösungen gehalten.Dr. Peter Zhou glaubt, dass die KI-gestützte Transformation verschiedener Branchen ein goldenes Zeitalter für Daten einleitet. Globale Netzbetreiber erforschen kontinuierlich den Geschäftswert, indem sie Anwendungsszenarien wie Smart Home und digitale Fabriken nutzen und monetarisieren. Und das bedeutet höhere Anforderungen an die Datenspeicherung, die Servicefunktionen und die Geschäftsmodelle.Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bietet "Huawei Data Storage die AI-Ready Data-Lake-Lösung, verschiedene Datenspeicherdienste und das FlashEver-Geschäftsmodell, das es Netzbetreibern ermöglicht, ihre ungeordneten Daten in hochwertige Vermögenswerte umzuwandeln, um den Wert der Daten zu erschließen", wie Dr. Peter Zhou sagte.- Der AI-Ready Data Lake durchbricht Datensilos und macht Daten sichtbar, verwaltbar und verfügbarFür geschäftskritische Produktionslasten bringt Huawei den New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage und den OceanStor A Series High-Performance AI Storage auf den Markt. Diese Lösungen bieten 100 Millionen IOPS der Stufe 1, Zuverlässigkeit auf Finanzniveau sowie effizientes KI-Training und Inferenz und unterstützen täglich Dutzende Milliarden Ladevorgänge und robuste mobile Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ermöglicht die erweiterte Objektspeicherung die nahtlose Integration von Netzbetreiberdiensten in Cloud-native und KI-Anwendungen.Für Massendaten bietet der Huawei New-Gen OceanStor Pacific All-Flash Scale-Out Storage eine branchenweit hohe Dichte und einen niedrigen Stromverbrauch. Der Speicher bietet Skalierbarkeit im Exabyte-Bereich, um dem Kostendruck durch neue Dienste wie Live-Streams und XR-Spiele zu begegnen.Ein weiteres neues Angebot ist die neue Generation des OceanProtect All-Flash Backup Storage zur Datensicherung. Der Speicher bietet eine fünfmal schnellere Datenwiederherstellung als branchenübliche Alternativen und erfüllt Serviceanforderungen wie Notfallübungen und die Entwicklung von KI-Anwendungen, um den Wert jedes Bits zu schützen.- Vielfältige Datenspeicherdienste treiben die KI-Entwicklung der Anbieter voranDie Einführung von KI stellt die Netzbetreiber vor mehrere Herausforderungen, darunter schwache Datenverarbeitung, unzureichende, effiziente KI-Modellentwicklungsplattformen, lange Datenaufbereitungszeiten, langsames Modelltraining und komplexe KI-Anwendungsentwicklung. Die DCS AI Solution von Huawai bietet eine KI-Toolchain für den gesamten Prozess aus einer Hand und eine containerisierte Umgebung, die die Feinabstimmung und den großflächigen Einsatz von KI-Modellen beschleunigt.- Das FlashEver-Geschäftsmodell maximiert die Investitionen der NetzbetreiberVeränderungen bei Dienstleistungen und Technologien stellen höhere Investitionsanforderungen an die Netzbetreiber. Dr. Peter Zhou stellte FlashEver vor, ein Geschäftsmodell, das Investitionen schützt und eine evolutionäre, flexible Architektur bietet, die nahtlose Upgrades für Live-Netzwerkgeräte ermöglicht. Außerdem bieten die Speicherplattformdienste von Huawei flexible Kaufoptionen, SLA-Sicherheit und verschiedene Speicher- und Datendienste, die eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten.Dr. Peter Zhou bekräftigte das Engagement von Huawei für kontinuierliche Innovation, insbesondere für den Aufbau einer KI-fähigen Datenspeichergrundlage und einer zukunftssicheren Speicherleistung, um die KI-Einführung in der gesamten Carrier-Branche voranzutreiben.