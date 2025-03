Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) (Dynacor oder "Unternehmen") veröffentlichte heute seine erste Prognose für 2025, die eine Umsatzsteigerung von 27 gegenüber dem realisierten Umsatz im Jahr 2024 vorsieht. Sofern nicht anders angegeben sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen.

Prognose 2025 Umsatz (in Mio. USD) 345 375 Produktion (in Tausend Unzen AuEq) 120 130 Nettoertrag (in Mio. USD) 14 17 Investitionsausgaben Erhaltungsinvestitionen (in Mio. USD) Peru 5 8 Investitionen (in Mio. USD) Senegal 5 7

Die Prognose im Überblick

Die Prognose für den Nettoertrag beinhaltet Betriebskosten in Höhe von 3 Mio. USD, um den Wachstumsplan für 2025 umzusetzen.

Die Investitionsausgaben im Werk Veta Dorada in Peru werden hauptsächlich für die Modernisierung der Ausrüstung, des Absetzbeckens und des Basislagers für die Beschäftigten verwendet.

Die Investitionsausgaben im Senegal beziehen sich auf die vorbereitenden Arbeiten, die Beschaffung, den Bau und die Installation einer Pilotanlage mit einer Tageskapazität von 50 Tonnen.

Die vorläufige Prognose beinhaltet keine laufenden Investitionsausgaben für andere Projekte in Lateinamerika und Afrika.

Bei der Erstellung der Prognose für 2025 wurde unter anderem folgende Annahme zugrunde gelegt:

Durchschnittlicher Goldpreis: zwischen 2.800 und 3.000 USD je Unze

Jean Martineau, President und CEO, erklärt: "2025 ist das erste Jahr des Wachstumsplans von Dynacor, der den Umsatz bis 2030 mehr als verdreifachen soll. In diesem Auftaktjahr werden wir wichtige Meilensteine in Afrika erreichen, beispielsweise den Bau unserer Pilotanlage im Senegal und den Abschluss einer Umweltschutzstudie in einem unserer Zielländer. Unsere Prognose für das Jahr 2025 projiziert eine stabile Produktion, einen erheblichen Anstieg des Umsatzerlöses und der Investitionen sowie die kontinuierliche Zahlung unserer monatlichen Dividende."

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergleute bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergleute rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Einnahmen durch den Preisaufschlag, der von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für Kleinbergbaugemeinschaften in Peru investiert. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.dynacor.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

