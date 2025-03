Aus den durch Kundenbewertungen gesammelten Rückmeldungen und Bewertungen geht hervor, dass 98 der verifizierten Endbenutzer NetApp empfehlen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es in der "Voice of the Customer"-Studie von Gartner Peer Insights für Primärspeicherplattformen 2025 als "Customers' Choice" ausgezeichnet wurde.

Die 2025 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" für Primärspeicherplattformen fasste Bewertungen von 126 verifizierten Endnutzern von NetApp zusammen, von denen 98 Prozent zu dem Schluss kamen, dass sie NetApp zum 31. Dezember 2024 empfehlen würden.

Gartner definiert den Markt für Primärspeicherplattformen (PSP) als "die Bedürfnisse von Infrastruktur- und Betriebsleitern (I&O) nach Betrieb und Support standardisierter Unternehmensspeicherprodukte sowie plattformeigene Servicefunktionen zur Unterstützung strukturierter Datenanwendungen".

"Wir glauben, dass die Auszeichnung als 2025 Customers' Choice für Primary Storage Platforms ("Wahl der Kunden für Primärspeicherplattformen 2025") die Bemühungen bestätigt, die wir unternommen haben, um eine intelligente Dateninfrastruktur bereitzustellen, die unseren Kunden hilft, die Anforderungen des KI-Zeitalters heute und in Zukunft zu erfüllen", sagte Cesar Cernuda, Präsident von NetApp. "Wir sind der Meinung, dass wir ein Tempo unermüdlicher Innovation vorgegeben haben, um sicherzustellen, dass unser Portfolio ein intelligentes Dateninfrastruktur-Framework unterstützt, das unseren Kunden die Möglichkeit gibt, ihre Daten in jeder Umgebung zu manipulieren. NetApp bietet das einzige Portfolio auf dem Markt, das vollständig durch Intelligenz integriert ist und Kunden von Anfang bis Ende Agilität und Sicherheit bietet."

NetApp treibt unermüdliche Innovation voran

Im vergangenen Jahr hat NetApp sein einheitliches, blockoptimiertes und objektorientiertes Enterprise-Storage-Portfolio aktualisiert. Ob Kunden nach Lösungen für traditionelle Workloads wie Datenbanken suchen, ihre VMware-Umgebungen optimieren oder eine KI für Unternehmen implementieren möchten NetApp hat das richtige System, um Leistung, Skalierbarkeit und umfassende Datendienste bereitzustellen, unabhängig von der Unternehmensgröße oder dem Budget.

NetApp bietet den sichersten Speicher der Welt und unterstützt Kunden dabei, ihre Cyber-Resilienz mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie der NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection mit KI (ARP/AI)-Lösung zu verbessern. Mit einer extern validierten, 99-prozentig genauen Erkennung von Ransomware-Bedrohungen können Kunden ARP/AI nutzen, um schneller auf Angriffe zu reagieren und sich von ihnen zu erholen mit der genauesten Sicherheit auf Speicherebene, die möglich ist. Um das Betriebsrisiko für Kunden weiter zu reduzieren, bietet NetApp eine Ransomware-Wiederherstellungsgarantie, die eine finanzielle Entschädigung für den unwahrscheinlichen Fall vorsieht, dass NetApp geschützte Snapshot-Daten im Falle eines Ransomware-Angriffs nicht wiederherstellen kann.

"Das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, ist eine unserer obersten Prioritäten, und wir glauben, dass die Ergebnisse im neuesten Gartner Peer Insights-Bericht "Voice of the Customer" für sich sprechen", sagte Gabie Boko, CMO bei NetApp. "Wir glauben, dass NetApp bei der Bereitstellung einer silofreien Infrastruktur, die mit Intelligenz aufgebaut ist, um den realen Anforderungen gerecht zu werden, Fortschritte macht. Aber glauben Sie uns nicht einfach, denn die 126 verifizierten Nutzerbewertungen, die auf Peer Insights gesammelt wurden, zeigen, dass unsere Kunden glauben, dass wir die Sicherheit, Flexibilität und Skalierbarkeit bieten, die sie von ihrem primären Speicheranbieter erwarten."

Den vollständigen Bericht "Voice of the Customer" von Gartner Peer Insights für Primärspeicherplattformen von 2025 finden Sie unter https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2KD84JAU&ct=250225&st=sb

Gartner® und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte von Gartner® Peer InsightsTM bestehen aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Sie stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit ab, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Kein System zur Erkennung oder Verhinderung von Ransomware kann einen vollständigen Schutz vor einem Ransomware-Angriff garantieren. Obwohl es möglich ist, dass ein Angriff unentdeckt bleibt, fungiert die NetApp-Technologie als wichtige zusätzliche Verteidigungsebene, und unsere Untersuchungen zeigen, dass die NetApp-Technologie bei bestimmten auf Dateiverschlüsselung basierenden Ransomware-Angriffen zu einem hohen Erkennungsgrad geführt hat.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Daten-, Betriebs- und Workload-Services kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere Betriebs- und Workload-Services sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz von Infrastruktur und Workloads. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

