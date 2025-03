Seequent, The Bentley Subsurface Company, hat heute Seequent Evo vorgestellt, eine leistungsstarke Cloud-basierte Plattform, die Seequent-Anwendern und der breiteren geowissenschaftlichen Gemeinschaft die Zusammenarbeit und das zentrale Datenmanagement für eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung erleichtern soll.

Seequent Evo bietet eine solide Grundlage für integrierte Arbeitsabläufe und führt geowissenschaftliche Daten aus Seequent- und Drittanbieteranwendungen in einer einzigen, zugänglichen Quelle zusammen. Durch die Zentralisierung von Daten unabhängig von ihrer Herkunft oder Anwendung stellt Evo sicher, dass Benutzer mühelos Daten mit Kollegen teilen, wertvolle Erkenntnisse aus früheren Projekten gewinnen und mit den aktuellsten Informationen arbeiten können. Durch die plattformübergreifende Konnektivität wird Evo das volle Potenzial geowissenschaftlicher Daten erschließen und Unternehmen in die Lage versetzen, beispiellose Erkenntnisse zu gewinnen, die Effizienz zu steigern und Zeit und Ressourcen zu sparen. Die georäumliche Suche von Evo umfasst die Funktionen von Cesium, das ebenfalls Teil der Muttergesellschaft von Seequent, Bentley Systems ist. Neben Evo kündigte Seequent auch zwei neue Evo-Anwendungen an, Driver und BlockSync.

Die Einführung von Evo kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für Branchen, die auf geowissenschaftliche Daten angewiesen sind, insbesondere für den Bergbau. Um die dringende weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralien zu decken, muss die Branche neue Wege finden, um schneller und effizienter zu arbeiten. Zu dieser Herausforderung kommt der kritische Mangel an Geologen hinzu, wodurch es wichtiger denn je ist, die Fähigkeiten der Geologen zu stärken und zu optimieren. Bergbaubetriebe sind auf genaue geowissenschaftliche Daten angewiesen, um die Exploration zu steuern, die Rohstoffgewinnung zu optimieren und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Die Verwaltung, Standardisierung und Analyse riesiger, verteilter Datensätze stellt jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar. Evo begegnet diesen Komplexitäten durch die nahtlose Integration von Teams und Daten aus dem Untergrund und bietet eine einheitliche Plattform zur Optimierung von Arbeitsabläufen, zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Förderung einer effizienteren Entscheidungsfindung.

Diese Konsolidierung geowissenschaftlicher Daten in einem einzigen Repository eröffnet Möglichkeiten für zukünftige Innovationen. Evo bietet offene APIs und ermöglicht Opt-in-KI- und maschinelle Lernfunktionen sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen und Integrationen zu erstellen. Evo verbessert die Funktionen der Desktop-Lösungen von Seequent, wie Leapfrog, und erweitert sie, um die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen. Dadurch können komplexe Berechnungen schneller ausgeführt und größere Datensätze verarbeitet werden. Ein Beispiel ist die Möglichkeit, einfach auf Schätzungswerkzeuge wie die bedingte Simulation zuzugreifen.

Graham Grant, der CEO von Seequent, sagte: "Unsere Vision für Seequent Evo ist es, getrennte Teams und Daten zu vereinen und eine offene Plattform zu schaffen, die auch die Grundlage für neue Innovationen im Bergbau bildet. Durch das Aufbrechen von Silos wird das volle Potenzial nicht ausreichend genutzter Daten freigesetzt und Unternehmen werden in die Lage versetzt, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die ihren Erfolg vorantreiben. Evo bietet neue, maßgeschneiderte Bergbauanwendungen, die nahtlos mit den Anwendungen zusammenarbeiten, die unsere Benutzer bereits für die Planung und den Betrieb von Bergwerken verwenden. Evo ist nicht nur eine Plattform es geht darum, neue Ideen zu entwickeln und die Arbeitsweise von Geowissenschaftlern zu verändern. Es steht für unser langfristiges Engagement für die Geowissenschaften, und was unsere Benutzer 2025 erleben werden, ist erst der Anfang. Wir freuen uns auf die Innovationen, die unsere Benutzer auf der Grundlage von Evo entwickeln werden."

Acht der zehn größten Bergbauunternehmen der Welt sowie Tausende von großen, mittelständischen und Junior-Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Software von Seequent.

Winsome Resources ist ein weltweit tätiges Unternehmen für die Erkundung und Erschließung von Lithiumvorkommen mit Großprojekten in Quebec, Kanada, und gehört zu einer kleinen Gruppe von Seequent-Nutzern, die im Rahmen eines Programms mit begrenzter Verfügbarkeit mit Seequent an Evo zusammenarbeiten. Holly Zhu, Explorationsgeologin bei Winsome Resources, sagte: "Seequent Evo hat unsere Prozesse optimiert und die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert. Die Zentralisierung von Daten in der Seequent-Cloud reduziert Datenverluste und Fehler und ermöglicht den Zugriff auf die neuesten Informationen. Durch den Datenaustausch zwischen den Regionen bleiben alle auf dem gleichen Stand."

Anwendungen, die von Seequent Evo unterstützt werden

Seequent hat zwei native Anwendungen entwickelt, die direkt mit Evo-Daten verknüpft sind und auf die spezifischen Anforderungen der Bergbauindustrie zugeschnitten sind:

BlockSync : Eine Anwendung, die ein offenes, überprüfbares Aufzeichnungssystem bietet, in dem Teams Blockmodelldaten aus beliebigen Quellen verwalten, analysieren und gemeinsam bearbeiten können. BlockSync ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und dabei sicher zu sein, dass sie mit den neuesten Daten arbeiten, um den Minenbetrieb erheblich zu verbessern. Mit schnellen Modellaktualisierungen und Ressourceneinblicken in Echtzeit erweitert BlockSync das Wissen über Erzkörper, um strategische und operative Entscheidungen zu unterstützen.

: Eine Anwendung, die ein offenes, überprüfbares Aufzeichnungssystem bietet, in dem Teams Blockmodelldaten aus beliebigen Quellen verwalten, analysieren und gemeinsam bearbeiten können. BlockSync ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und dabei sicher zu sein, dass sie mit den neuesten Daten arbeiten, um den Minenbetrieb erheblich zu verbessern. Mit schnellen Modellaktualisierungen und Ressourceneinblicken in Echtzeit erweitert BlockSync das Wissen über Erzkörper, um strategische und operative Entscheidungen zu unterstützen. Driver: Ein cloudbasiertes Tool zur explorativen Datenanalyse, das maschinelles Lernen nutzt, um die geologische Struktur von Lagerstätten und Bereichen schnell zu verstehen und nachgelagerte Modelle zu verbessern mit geringem manuellem Aufwand und ohne Programmierung. Driver unterstützt Geologen bei der automatischen Erstellung ihrer 3D-Modelle und bietet ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, diese auf der Grundlage ihres eigenen Verständnisses des Erzkörpers anzupassen.

Erleben Sie Seequent Evo auf der PDAC 2025

Seequent hat Seequent Evo auf der PDAC Convention vom 2. bis 5. März 2025 in Toronto, Kanada, vorgestellt.

Besuchen Sie Seequent am Ausstellungsstand Nr. 829, um mit führenden Experten in Kontakt zu treten und zu erfahren, wie Seequent Evo und unsere anderen weltweit führenden Softwarelösungen die unterirdische Intelligenz verändern.

Seequent lädt auch die Medien ein, bei einer exklusiven Keynote-Veranstaltung, The Evolution of Subsurface Intelligence, mehr über Seequent Evo zu erfahren. Bitte wenden Sie sich an Kamran Shaikh unter kshaikh@pracommunications.com 778-846-5406, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Ort : The Rec Room, 255 Bremner Blvd, Toronto

: The Rec Room, 255 Bremner Blvd, Toronto Datum : Dienstag, 4. März 2025

: Dienstag, 4. März 2025 Uhrzeit: 17:00 Uhr

Wenn Sie mehr über Seequent Evo erfahren und Interesse an Evo anmelden möchten, besuchen Sie bitte die Website von Seequent Evo

Über Seequent

Seequent, The Bentley Subsurface Company, hilft Organisationen, den Untergrund zu verstehen, und gibt ihnen die Sicherheit, bessere Entscheidungen schneller zu treffen. Seequent entwickelt weltweit führende Technologien, die an der Spitze der Geowissenschaften stehen und die Arbeitsweise unserer Kunden verändern. Jeden Tag helfen wir ihnen, kritische Mineralressourcen nachhaltiger zu erschließen, eine bessere Infrastruktur zu entwerfen und zu bauen, erneuerbare Energien zu gewinnen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Seequent ist in 150 Ländern tätig und unterhält seinen Hauptsitz in Neuseeland.

