Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, stellte heute die Quectel-Module FGM842D und FGM842D-P für Wi-Fi-4- und BLE-5.2-Anwendungen (Bluetooth Low Energy 5.2) vor. Diese Module basieren auf Hochleistungsprozessoren vom Typ ARM968 mit eingebauten 288-kB-RAM- und 2-MB-Flash-Speichern, die eine hohe Effizienz und Leistungsfähigkeit gewährleisten. Sie unterstützen UART- und GPIO-Schnittstellen und bieten zudem Unterstützung für SPI-, I2C-, ADC- und PWM-Funktionen in der QuecOpen-Lösung, die in verschiedenen Low-Power-Betriebsarten arbeiten kann und über einen Keep-Alive-Mechanismus verfügt, was Designern und Entwicklern ein Maximum an Flexibilität bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250303525774/de/

Quectel unveils FGM842D series of Wi-Fi and BLE modules for smart homes and industrial IoT (Photo: Business Wire)

Die Module eignen sich ideal für Smart-Home- und Industrie-IoT-Anwendungen, erfüllen die Sicherheitsstandards WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA3-SAE, beinhalten einen True Random Number Generator (TRNG) und unterstützen den Verschlüsselungsalgorithmus AES-128. Darüber hinaus sind die Module mit einer sicheren Firmware- und Flash-Verschlüsselung ausgestattet.

"Wir freuen uns, die Markteinführung der Quectel-Module FGM842D und FGM842D-P bekannt zu geben", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Diese kompakten Hochleistungsmodule für Wi-Fi 4 und Bluetooth Low Energy 5.2 sind in puncto Abmessungen und Kosten optimiert und äußerst vielseitig einsetzbar. Damit eignen sie sich für ein breites Spektrum von Anwendungen, das von Smart-Home- bis zu Industrie-IoT-Lösungen reicht, sowie für viele weitere Einsatzszenarien."

Noch attraktiver werden die Module dadurch, dass sie in einem kompakten LGA-Gehäuse mit Abmessungen von 12,5 x 13,2 x 1,8 mm beim Quectel FGM842D und 16,6 x 13,2 x 1,8 mm beim FGM842D-P untergebracht sind. Das FGM842D-P ist mit einer PCB-Antenne statt mit dem Koaxialsteckverbinder der dritten Generation des FGM842D oder einer Pin-Antennenschnittstelle ausgestattet. Die Module arbeiten im 2,4-GHz-WiFi-Frequenzband und sind für den Betriebstemperaturbereich von -40 °C to +105 °C spezifiziert.

Besucher des MWC Barcelona und der Embedded World München können auf dem Stand von Quectel mehr über das FGM842D und andere Quectel-Produkte erfahren. Auf dem MWC Barcelona wird Quectel auf dem Stand 5A19 vertreten sein, während Quectel auf der Embedded World auf dem Stand 3-318 zu finden sein wird. Um ein Treffen zu vereinbaren, sind die Teilnehmer eingeladen, hier einen Termin zu reservieren.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

