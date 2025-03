Bereitstellung von Möglichkeiten zur Umsatzbeteiligung und Spielerlebnissen für Monetarisierung und Werbung

Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, kündigt die Einführung von Xsolla Offerwall an, einer dynamischen Lösung zur Verbesserung der Spielmonetarisierung und des Spielerengagements. Eine der größten Herausforderungen für Entwickler besteht darin, Spieler zu monetarisieren, die keine In-App-Käufe tätigen. Xsolla Offerwall ermöglicht es Entwicklern, eine ausgewogene Monetarisierungsstrategie zu entwickeln, indem sie Spielern virtuelle Belohnungen für das Abschließen von Aufgaben oder Aktionen von Werbetreibenden anbieten und so das Engagement und das Umsatzwachstum fördern.

Xsolla Offerwall hebt sich in der Branche dadurch hervor, dass es Entwicklern und Verlegern eine Umsatzbeteiligung von bis zu 90 bietet, was weit über dem typischen Branchendurchschnitt von 30-60 liegt. Dieses großzügige Modell stellt sicher, dass Entwickler ihre Einnahmen maximieren und gleichzeitig Flexibilität in ihren globalen Monetarisierungsstrategien bewahren.

Entwickler können Xsolla Offerwall nahtlos in ihre bestehenden Spiele integrieren und von folgenden Vorteilen profitieren:

Stärkere Einbindung der Spieler: Einbindung der Spieler mit einer Vielzahl von Aufgaben, darunter Cost Per Install (CPI), Cost Per Engagement (CPE), Cost Per Acquisition (CPA) und Cost Per Click (CPC)

Einbindung der Spieler mit einer Vielzahl von Aufgaben, darunter Cost Per Install (CPI), Cost Per Engagement (CPE), Cost Per Acquisition (CPA) und Cost Per Click (CPC) Größerer Umfang und Reichweite der Monetarisierung : Durch die Bereitstellung von Aufgaben und Belohnungen, die ein globales Publikum ansprechen, können Entwickler Einnahmen aus unerschlossenen Märkten erzielen und Ergebnisse in großem Maßstab erzielen

: Durch die Bereitstellung von Aufgaben und Belohnungen, die ein globales Publikum ansprechen, können Entwickler Einnahmen aus unerschlossenen Märkten erzielen und Ergebnisse in großem Maßstab erzielen Verbesserte Benutzerauthentifizierung für bessere Ergebnisse : Die SMS-basierte Benutzerauthentifizierung verbessert die Qualität des Datenverkehrs und verhindert Betrug vor Abschluss des Angebots. Dies gewährleistet sichere Transaktionen und ein nahtloses Erlebnis für Spieler und Entwickler

: Die SMS-basierte Benutzerauthentifizierung verbessert die Qualität des Datenverkehrs und verhindert Betrug vor Abschluss des Angebots. Dies gewährleistet sichere Transaktionen und ein nahtloses Erlebnis für Spieler und Entwickler Erhöhte Spielerbindung mit Xsolla-Punkten: Spieler werden nicht nur mit Spielwährung belohnt, sondern auch mit einlösbaren Xsolla-Punkten. Dieser zusätzliche Anreiz hält die Spieler bei der Stange, fördert eine höhere Beteiligung an Angeboten und bietet durch Belohnungen im Spiel einen dauerhaften Mehrwert

"Mit Xsolla Offerwall ermöglichen wir Spieleentwicklern, neue Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig den Spielern durch lohnende und fesselnde Erfahrungen einen Mehrwert zu bieten", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Diese Lösung ist ein Meilenstein für Entwickler, die ihre Monetarisierungsbemühungen ausweiten und Spieler auf verschiedene Weise einbinden möchten."

Xsolla Offerwall ist jetzt für Monetarisierungs- und Werbemöglichkeiten in den Vereinigten Staaten verfügbar. Es gibt Pläne für eine globale Expansion, die Erschließung neuer Einnahmequellen und engere Verbindungen zu Spielern weltweit. Weitere Informationen und Einstiegsmöglichkeiten finden Sie unter: xsolla.pro/rws25offerwall

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

