Welche Kryptowährung wird explodieren? 5 Coins, die man nun kaufen sollte!

Der Kryptomarkt hat trotz der Ankündigung der strategischen US-Krypto-Reserve zuletzt seine jüngsten Anstiege wieder aufgegeben. Dennoch gibt es immer einige Coins, welche sich in einem bärischen Marktumfeld behaupten und sogar gestärkt aus diesem hervorgehen können. Welche Kryptowährungen bald explodieren können und bis dahin einen sicheren Hafen sowie die ersten Buchgewinne ermöglichen, erfahren Sie jetzt hier.

BTC Bull Token

Mit dem BTC Bull Token startet ein Fantoken und Maskottchen für die beliebteste Kryptowährung. Durch die Wahl des etabliertesten Tokens als Wirtscoin, erhält BTC Bull Token sein einzigartiges Potenzial und seine große Beliebtheit, welche ihm mit seinem Fundraising in unter einem Monat schon eine Finanzierungssumme von über 3 Mio. USD eingebracht hat.

Seinen besonderen Reiz erhält er dadurch, dass seine Entwicklung von dem BTC-Kurs abhängig gemacht wird. So findet etwa erstmalig beim Erreichen von 125.000 USD ein Burning statt, welches dann in Intervallen von 50.000 USD wiederholt wird. Die Angebotsreduzierung wirkt sich wiederum preistreibender aus, wobei BTCBULL sogar deflationärer als BTC ist.

Noch attraktiver sind hingegen die passiven Bitcoin-Einkünfte, da nicht einmal das teure Equipment für das Mining, technische Expertise und mehr benötigt werden. Stattdessen erhalten die BTCBULL-Inhaber den ersten BTC-AirDrop bei der Preismarke von 150.000 USD und dann alle 50.000 USD.

Dem innovativen BTC Bull Token wird eine besonders große Chance und eine hohe Resilienz nachgesagt. Im Vergleich zu Bitcoin bietet er jedoch für die renditehungrigeren Investoren mit einer niedrigeren Bewertung ein größeres Steigerungspotenzial. Nur noch für kurze Zeit können die Coins vor der Markteinführung mit Rabatt gekauft werden.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Best Wallet

Der Kryptomarkt wird immer komplexer, was etwa die Adoption von Hedera Hashgraph durch die Fed und das SWIFT-Netzwerk verdeutlicht. Damit Nutzer und Investoren auf das gesamte Angebot angemessen zugreifen können, wurde die schnell an Beliebtheit und Verbreitung gewinnende Best Wallet gestartet, die über 60 Chains unterstützen soll.

Jedoch zeichnet sie sich nicht nur durch ihre hohe Flexibilität aus. Die Steigerung der App-Installationen von 93 % pro Monat auf über 500.000 Nutzer in wenigen Monaten ist auch auf die Möglichkeiten zur Renditemaximierung zurückzuführen. In dieser Hinsicht werden unter anderem ein Preisvergleich und passive Krypto-Einkommen wie über Staking geboten.

Ebenso lässt sich die Verwaltung von Portfolios über die einfache und schnelle Migration bestehender Wallets sowie die Berücksichtigung von Presale-Investments leichter gestalten. Zudem werden beispielsweise sicherere Zugriffsmöglichkeiten zu Web3-Diensten wie beim Apple App Store und Vorverkäufe und bald eine praktische Krypto-Kreditkarte geboten.

Die Best Wallet sorgt für ein besonders breites Angebot, was wiederum alles Einnahmen erwirtschaften kann. Vorverkaufsinvestoren können sich besonders früh an diesem vielversprechenden Schlüssel zum Web3 beteiligen und einen Loyalitätsbonus für den Coin erhalten, welcher niedrigere Gebühren, höhere Zinsen, exklusive Boni und mehr ermöglicht.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Solaxy

Sofern sich Solana tatsächlich immer stärker zum Ethereum-Killer entwickelt, wie es schon jetzt immer mehr zu beobachten ist, könnte Solaxy einer der größten Gewinner sein. Denn genau für dieses Szenario soll die erste Layer-2 mit den deutlich attraktiveren Konditionen für Solana und der Eliminierung aller bisherigen Hindernisse der Adoption sorgen.

So verwendet sie eine Sidechain mit einer deutlich höheren Effizienz und niedrigeren Gebühren, was mit fortschrittlichen Technologien wie Rollups und zkProofs erreicht wird. Jedoch bringen diese noch weitere Vorteile wie eine höhere Sicherheit, einen größeren Ausfallschutz und den notwendigen Datenschutz, der für Unternehmen verpflichtend ist.

Ebenso soll die Interoperabilität der Chain über Hyperlane gesteigert werden, wobei Verbindungen zu den anderen Blockchain-Ökosystemen wie zu Beginn Ethereum und bald zu Base aufgebaut werden. Das Team arbeitet sehr ambitioniert und transparent, wobei zuletzt unter anderem einfachere Wallet-Nutzungsmöglichkeiten geschaffen wurden.

Nun laufen zudem die Verhandlungen mit einigen führenden Anbietern von Token-Launchplattformen. Somit können bald die ersten Memecoins anstelle auf dem Marktführer Solana bald auf dem attraktiveren Solaxy starten, welche für rund 20 bis 30 % des SOL-DEX-Volumens verantwortlich sind und der Layer-1 zu ihrem großen Erfolg verholfen haben.

Jetzt Solaxy entdecken!

Meme Index

Ein weiteres auf den Sektor der Memecoins spezialisiertes Projekt ist Meme Index, welches in den viralsten Kryptosektor erstmalig die vermutlich beliebteste Anlageklasse der Fonds einführt. Somit sollen deutlich strategischere Investmentmöglichkeiten geschaffen werden, welche gemeinsam dezentral von den Tokeninhabern anstelle eines Fondsmanagers verwaltet werden.

Einer der größten Vorteile ist die schnelle Möglichkeit, um breit gestreut Memecoins zu kaufen. Denn damit werden die in diesem Sektor nicht unerheblichen Risiken besser gestreut und gleichzeitig mehr Chancen wahrgenommen. Außerdem werden somit leichter die vielversprechendsten Coins gefunden, da täglich mehrere Zehntausende entstehen.

Die verschiedenen Krypto-Fonds werden nach Chance und Risiko unterteilt. Somit können Anleger Zeit, Mühe und Transaktionskosten sparen. Ebenso lassen sich für einige Coins selbst für Anfänger leichter passive Einkommen über Staking, Farming und sogar Nodes erzielen. Zudem sind bessere Timings durch Marktdaten und ökonomische Ereignisse möglich.

Meme Index stellt die intelligenteste Möglichkeit für Memecoin-Investments dar. Jedoch erlaubt die dezentrale Organisation auch die Aufnahme von Fonds für weitere Sektoren, Kombinationen und sogar die Herausgabe eines eigenen ETFs an den traditionellen Börsen. Noch kann der für Investments benötigte $MEMEX-Coin im Presale mit Rabatt gekauft werden.

Jetzt Meme Index entdecken!

Mind of Pepe

Neben der Tokenisierung wie im Falle von Meme Index stellt der KI-Sektor einen der größten Megatrends des Kryptomarktes dar. Mind of Pepe will in dieser Hinsicht einen neuen Maßstab setzen, da er den beliebtesten Frosch der Welt eine eigene Persönlichkeit und einen eigenen Willen verleiht, womit er zum besten Web3-Assistenten für Trader und Nutzer werden soll.

Eine seiner am meisten erwarteten Fähigkeiten ist die Echtzeit-Trendanalyse des Kryptomarktes. Dafür analysiert er unentwegt die sozialen Medien auf Inhalte und Stimmungen, um die Schwarmintelligenz zu nutzen. Ebenso sind weitere Datenbanken für etwa On-Chain-Daten geplant, sodass seine Fähigkeiten immer besser werden.

Mind of Pepe soll dazu imstande sein, seine eigenen Handelsstrategien zu entwickeln und zu optimieren. Somit sind auch Total-Return-Ansätze mit marktunabhängigen Renditen, automatische passive Einkommen und mehr denkbar. Dabei verwaltet er sogar eine eigene Wallet und einen Handelsroboter, um keine wertvolle Zeit und Rendite zu verschenken.

Außerdem soll der KI-Agent seine Fähigkeiten nutzen, um andere zu beraten und eine besonders hohe Nutzerfreundlichkeit für Anfänger zu schaffen. Zudem kann Mind of Pepe eigene Memecoins starten, welche die neuesten Trends sofort tokenisieren, um wie im Falle von Broccoli und seinen rund 400 Imitaten der Erste zu sein, der meist nur richtig erfolgreich wird.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.