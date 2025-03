TH Global Capital, ein preisgekröntes globales Investment-Banking-Unternehmen, das zwei Jahre in Folge als Boutique Investment Banking Firm of the Year ausgezeichnet wurde und in 13 Ländern in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig ist, freut sich, seine strategische Expansion nach Italien bekannt zu geben. Das neue Team des Unternehmens wird seinen Sitz in Mailand haben und markiert einen bedeutenden Schritt im Engagement von TH Global Capital, von den schnell wachsenden Sektoren Italiens zu profitieren, darunter Technologie, digitale Transformation, IT-Dienstleistungen, Beratung, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Pharma und Chemie, Tourismus, Lebensmittel und Agrartechnologie. Diese Erweiterung wird italienischen Unternehmen über die einzigartige globale Plattform von TH Global Capital Zugang zu Kapital und strategischen Käufern weltweit verschaffen.

Diese Expansion festigt die Präsenz des Unternehmens in einem der dynamischsten und einflussreichsten Märkte Europas weiter. Mit diesem Schritt wird TH Global Capital seine Präsenz in Südeuropa vertiefen und sich in eine Position bringen, in der es eine entscheidende Rolle in der sich entwickelnden M&A- und Private-Equity-Landschaft Italiens spielen kann.

Tommaso Sgro, Director bei TH Global Capital, kommentierte: "Es ist ein Privileg, sich TH Global Capital anzuschließen und die italienische Niederlassung zu eröffnen." In allen Sektoren, die wir abdecken und in denen globales Denken, Handeln und Skalierung unerlässlich sind, sind wir davon überzeugt, dass die Kombination aus der lokalen Expertise unseres italienischen Teams und dem fundierten Branchenwissen und internationalen Netzwerk von TH Global Capital einen strategischen Vorteil bietet, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Pablo Jorge, Managing Director bei TH Global Capital, sagte: "Nach unserer erfolgreichen Expansion nach Frankreich und Spanien bietet der Eintritt in den italienischen Markt eine spannende Gelegenheit, mit einer Region in Kontakt zu treten, die für ihr Erbe und ihren dynamischen Unternehmergeist bekannt ist. Italien bietet eine Fülle an Talenten und innovativen Unternehmen, und wir sind bestrebt, italienischen Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Wachstumspotenzial auszuschöpfen, und gleichzeitig Investitionen zu erleichtern, die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unterstützen."

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von TH Global Capital, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, unsere Geschäftstätigkeit auf Italien auszuweiten. Die vielversprechenden Wachstumsaussichten des Marktes passen perfekt zu unserem Ziel, ein wichtiger Akteur im europäischen Ökosystem für Finanzberatungsdienstleistungen zu werden. Mit unserer globalen Expertise unterstützen wir lokale Unternehmen dabei, ihre Wachstumsziele zu erreichen und sich in einem immer komplexeren wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden."

